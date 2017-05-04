Четверг, 4 Мая 2017 года
23:56:52 МСК

Врио главы Карелии выбрал себе заместителя

Политика

Им стал Владимир Тимофеев, работавший в Минсельхозе РФ

Награждение Владимира Тимофеева (слева) медалью «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России»
Иллюстрация: Mcx.ru
Награждение Владимира Тимофеева (слева) медалью «За вклад в развитие агропромышленного комплекса России»

Петрозаводск, 4 мая 2017, 23:02 — REGNUM  В Карелии продолжается кадровое обновление. Назначен заместитель главы Карелия по вопросам стратегического развития. Им стал Владимир Тимофеев, который ранее работал директором департамента Минсельхоза РФ, до этого трудился в органах власти Чувашии. Соответствующий указ о назначении подписал временно исполняющий обязанности главы Карелии Артур Парфенчиков, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В правительство Карелии Владимир Тимофеев перешёл с должности директора Департамента управления делами и организационной работы Министерства сельского хозяйства РФ. До этого он работал в Чувашии, в том числе в органах госвласти.

Напомним, ранее исполняющим обязанности главы правительства Карелии назначен Александр Чепик, до этого занимавший пост вице-премьера Бурятии. Куратором региональной политики стал Владимир Любарский, перешедший на эту должность из Федеральной службы судебных приставов.

Справка ИА REGNUM. Владимир Тимофеев родился 13 октября 1975 года в городе Чебоксары. В 2006 году окончил Российский государственный социальный университет (экономист).

В 1996—2006 годы трудился на руководящих должностях в коммерческих организациях. В 2006—2009 годы — председатель комитета Госсовета Чувашии по экономической политике, агропромышленному комплексу и экологии. В 2009—2010 годы — первый заместитель руководителя администрации президента Чувашии, в 2011—2012 годах — генеральный директор ООО «Прайм строй холдинг». В 2012 году перешёл работать в Минсельхоз РФ, где работал помощником министра сельского хозяйства России, директором департамента управления делами и организационной работы Минсельхоза РФ.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Отставки и назначения
Главное сегодня
NB!
04.05.17
Саркис ЦатурянКитай выходит на Карс через Среднюю Азию и Закавказье
МоскваРоссия «Новый шелковый путь» Политика
NB!
04.05.17
Пентагон: Агрессия России в Восточной Европе носит постоянный характер
ВашингтонСША Обострение отношений России и НАТО Политика
NB!
04.05.17
Дети, пережившие войну и оккупацию: фоторепортаж из Челябинска
ЧелябинскРоссия День Победы Общество
NB!
04.05.17
Турция может «случайно» нанести удар по спецназу США в Сирии
АнкараТурция Война в Сирии Политика
NB!
04.05.17
Пензу трясёт от коррупционных скандалов
ПензаРоссия Коррупция Политика
NB!
04.05.17
ЦБ уточнил размеры «дыр» в капиталах «Татфондбанка» и «ИнтехБанка»
МоскваРоссия Банковское дело Экономика
NB!
04.05.17
The Guardian: «Пусть это неприятно, но Путина надо поддержать»
ЛондонВеликобритания Война в Сирии Политика
NB!
04.05.17
«Ле Пен хочет спасти Европу от ЕС»
ЛондонВеликобритания Выборы президента Франции Политика
NB!
04.05.17
El País: «Путин защитил Россию от турецких помидоров»
МадридИспания Осложнение отношений России с Турцией Политика
NB!
04.05.17
«Эр-Рияд хочет обезопасить свою нефть от нестабильности Ирана и Ирака»
Эр-РиядСаудовская Аравия Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Политика
NB!
04.05.17
Молдавия потребовала от России отказаться от Парада Победы в Приднестровье
КишинёвМолдавия День Победы Политика
NB!
04.05.17
Владимир Маркин«Бессмертный полк» и «Бессмертный барак»
МоскваРоссия Годовщина Октябрьской революции Общество
NB!
04.05.17
Президент Грузии: Мы выиграли у России дипломатическую войну
ТбилисиГрузия США в Закавказье Политика
NB!
04.05.17
Косачев спросил МИД о реакции на новые правила работы дипломатов РФ в США
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
04.05.17
Грибаускайте — королю Бельгии: «Россия – главная угроза континента»
ВильнюсЛитва Информационная война против России Политика
NB!
04.05.17
Машины, земли, счета — что забыли указать в декларациях депутаты Ярославля
ЯрославльРоссия Выборы депутатов муниципалитета Ярославля-2017 Политика
NB!
04.05.17
Смыты дороги, нет света, воды и газа: Ингушетия снова пострадала от стихии
МагасРоссия Сильные ливни и их последствия в крупных городах Происшествия
NB!
04.05.17
«Нефть падает к шестинедельным минимумам»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
04.05.17
Смоленское и брянские предприятия лишены права выпуска молочной продукции
СмоленскРоссия Таможенный союз Экономика
NB!
04.05.17
YouTube начал тестировать новый дизайн
ВашингтонСША Интернет Техника
NB!
04.05.17
Путин: Россию нужно беречь и защищать, независимо от убеждений
МоскваРоссия Монархизм в современной России Политика
NB!
04.05.17
Темпы расселения в 11 регионах РФ вызывают опасения — Мень
МоскваРоссия Ликвидация ветхого жилья Общество
ещё главное