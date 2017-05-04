Постпред РФ в ОЗХО: речи о скрытых химарсеналах Асада — безосновательны

Москва, , 22:55 — REGNUM Постоянный представитель России в ОЗХО Александр Шульгин считает распространяемую западными СМИ версию о сокрытии руководством Сирии от комиссии ОЗХО части своего химического оружия полностью безосновательной, сообщает RT.

Все запасы химического оружия армии Сирии были вывезены из страны и ликвидированы за пределами территории САР. Представители ОЗХО официально подтвердили это еще в июне 2014 года, уточнил Александр Шульгин.

По мнению Шульгина, Евросоюз и США продолжают добиваться свержения правительства и президента Асада, поэтому всеми способами стараются демонизировать его личность.

Их действия фактически внесли раскол в ОЗХО в ноябре 2016 года, когда западные страны протолкнули решение, нарушающее требования Конвенции о запрещении химического оружия.

Постпред России в ОЗХО уверен, что США и Евросоюз не заинтересованы в проведении полноценного расследования инцидента в городе Хан-Шейхун сирийской провинции Идлиб, где якобы применялось химическое оружие.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля 2017 года сирийская вооруженная оппозиция заявила о применении Дамаском химического оружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб.

Правительство Сирии категорически отвергает эти обвинения и настаивает на расследовании инцидента.

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