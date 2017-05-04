Четверг, 4 Мая 2017 года
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Палата представителей Конгресса США проголосовалал за отмену Obamacare

Политика

Законопроект об отмене Obamacare принят нижней палатой Конгресса с перевесом всего в один голос

Уборка
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Уборка

Вашингтон, 4 мая 2017, 22:46 — REGNUM  Палата представителей Конгресса США проголосовала за отмену ключевой реформы предыдущего президента США Барака Обамы в области здравоохранения (Obamacare) и замену её на новую программу. Голосование состоялось сегодня, 4 мая.

За отмену Obamacare и замену её на другую программу проголосовали 217 депутатов палаты. Это всего на один голос больше минимального числа, которое требовалось для прохождения законопроекта.

Новая программа здравоохранения призвана увеличить конкуренцию на рынке медицинских услуг и тем самым снизить цены, которые в США остаются рекордно высокими в мировом масштабе.

Республиканцы утверждают, что Obamacare не достигла целей и лишь сократила доступ к здравоохранению. Демократы, напротив, считают что предложенная республиканцами программа приведет к потере рабочих мест и сокращению медицинского обслуживания для малообеспеченных и среднего класса. ПРи этом льготы для богатых будут увеличены.

Стоит отметить, что с 2010 года республиканцы несколько десятков раз пытались отменить Obamacare, но получилось у них это только теперь. Отмена Obamacare было одним из ключевых предвыборных обещаний Дональда Трампа.

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