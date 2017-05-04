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ДНР: вечером 4 мая ВС Украины обстреляли село Безыменное

Политика

Снаряды ложатся все ближе к границе с Россией

Донецк, 4 мая 2017, 22:22 — REGNUM  Сегодня вечером ВСУ обстреляли село Безыменное Новоазовского района. Как сообщили в оперативном командовании ДНР, подразделения ВСУ, дислоцированные в населенном пункте Широкино, начиная с 17.45 вечера начали вести беспорядочный танковый огонь в направлении села.

Было зафиксировано более 19 танковых выстрелов, 10 из которых взорвались в непосредственной близости с наблюдательным пунктом российского СЦКК (Совместный центр по контролю и координации в рамках Минских соглашений). По предварительным данным, в селе никто не пострадал.

Последний раз Безыменное, которое находится в 11 километрах к востоку от Широкино, откуда оно и подверглось обстрелам, и всего в 30 километрах от российской границы, попадало под огонь противника в октябре прошлого года. Тогда по селу было выпущено более 20 артиллерийских снарядов калибром 122 и 152 мм. И тоже, как сейчас, свидетелями обстрела стали представители СЦКК и наблюдатели миссии ОБСЕ.

Скорее всего, обстрел Безыменного был произведен с целью провокации, чтобы затем обвинить армию ДНР. Также не случайно попадание снарядов возле наблюдательного пункта СЦКК. Заметим также, что село Безыменное, расположенное на Азовском побережье, — это одно из немногих мест отдыха, которые остались на территории ДНР. Здесь находятся пансионаты, два детских оздоровительных лагеря. Целью возобновившихся обстрелов тыловых территорий могло также стать желание сорвать летний сезон на побережье.

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