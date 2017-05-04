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Депутат ГД Ирина Яровая: МФЦ – важнейший формат оказания услуг населению

Политика

«Правильная организация работы МФЦ – это снятие бюрократических преград и антикоррупционная мера», считает заместитель председателя Государственной думы Ирина Яровая

Москва, 4 мая 2017, 22:21 — REGNUM  «МФЦ — важнейший формат оказания услуг населению. Президентом актуализирован вопрос доступности и качества оказания услуг каждому гражданину в каждом регионе России», — такое мнение высказала заместитель председателя Государственной думы Ирина Яровая («Единая Россия»), комментируя итоги совместного заседания Государственного совета и Комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития России.

«На последнем съезде партии «Единая Россия» в рамках дискуссии на секции «Качество государства: эффективность власти и народный контроль» мы подняли вопрос о необходимости особого внимания регионов к деятельности МФЦ. Полагаю, что с участием наших региональных коллег реально провести мониторинг оценки качества работы МФЦ и через наши общественные приёмные проанализировать мнение граждан. Несомненно, качество работы МФЦ — это уровень прямой ответственности органов исполнительной власти на местах», — подчеркнула парламентарий.

По словам Ирины Яровой, правильная организация работы МФЦ — это снятие бюрократических преград и антикоррупционная мера.

«И, конечно, это перспектива новых возможностей по предоставлению гражданам новых услуг и решению вопросов. В частности, к Госсовету по защите прав потребителей мы давали свои предложения в этой части. И будем работать над их реализацией», — отметила Ирина Яровая.

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