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Пентагон: Агрессия России в Восточной Европе носит постоянный характер

Политика

«Российская агрессия является приоритетом номер два для США, в первую очередь противостоящих КНДР»

Вашингтон, 4 мая 2017, 22:11 — REGNUM  Действия России в Восточной Европе «постоянно имеют агрессивный характер», заявил руководитель командования специальными операциями ВС США генерал Реймонд Томас в сенате США, сообщает RT.

В ходе слушаний, состоявшихся в комитете сената США по делам вооруженных сил его глава сенатор-республиканец Джон Маккейн задал генералу Томасу вопрос об изменении числа провокационных шагов России в Восточной Европе.

В ответ на что руководитель командования специальными операциями ВС США незамедлительно ответил, что агрессивные действия России в Восточной Европе носят постоянный характер.

При этом генерал Томас не забыл выразить свою уверенность в «позитивном эффекте», который оказывает на ситуацию в регионе программа США по поддержке европейских союзников по блоку НАТО.

Интересно отметить, что российскую агрессию высокопоставленный американский военный по неведомой причине назвал приоритетом номер два для США, в первую очередь противостоящих агрессии КНДР.

Напомним, политическое и военное руководство США и других стран НАТО регулярно обвиняют Россию в агрессивной политике в отношении Восточной Европы.

В марте 2017 года президент России Владимир Путин подчеркнул, что активность военной авиации стран НАТО в Балтийском регионе давно уже значительно превышает активность ВВС России.

Кроме того, сухопутная группировка НАТО у западных границ России за десять последних лет выросла в несколько раз.

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