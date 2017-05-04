Четверг, 4 Мая 2017 года
22:26:37 МСК

Турция может «случайно» нанести удар по спецназу США в Сирии

Политика

Анкару беспокоит взаимодействие американских военных с курдским ополчением

Анкара, 4 мая 2017, 21:39 — REGNUM  Турецкие вооруженные силы могут «случайно» ударить по американским военным на севере Сирии, заявил советник президента Турции Ильнур Чевик в ходе интервью, сообщает журнал Politico.

По словам Челика, взаимодействие американских военных с курдскими отрядами YPG в районе турецко-сирийской границы может привести к крайне опасным последствиям.

Советник президента Турции отметил, что турецкие военные могут не заметить среди курдских подразделений военную технику США и по чистой случайности могут внезапно нанести удар и по ней.

Напомним, ранее представители курдского ополчения YPG сообщили о переброске военными США бронетехники в направлении границы между Турцией и Сирией. По мнению издания Wall Street Journal, войска США в этом районе патрулируют северные регионы Сирии для предотвращения столкновений между сторонами сирийского вооруженного конфликта.

Стоит отметить, что подразделения армии США находятся на территории Сирии без ведома законного правительства САР, нарушая нормы международного права.

Читайте ранее в этом сюжете: The Guardian: «Пусть это неприятно, но Путина надо поддержать»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Сирии
Главное сегодня
NB!
04.05.17
Дети, пережившие войну и оккупацию: фоторепортаж из Челябинска
ЧелябинскРоссия День Победы Общество
NB!
04.05.17
Пензу трясёт от коррупционных скандалов
ПензаРоссия Коррупция Политика
NB!
04.05.17
Приднестровье: Молдавия «жонглирует огнем в пороховом погребе»
ТираспольПриднестровье Блокада Приднестровья Политика
NB!
04.05.17
The Guardian: «Пусть это неприятно, но Путина надо поддержать»
ЛондонВеликобритания Война в Сирии Политика
NB!
04.05.17
«Ле Пен хочет спасти Европу от ЕС»
ЛондонВеликобритания Выборы президента Франции Политика
NB!
04.05.17
El País: «Путин защитил Россию от турецких помидоров»
МадридИспания Осложнение отношений России с Турцией Политика
NB!
04.05.17
Молдавия потребовала от России отказаться от Парада Победы в Приднестровье
КишинёвМолдавия День Победы Политика
NB!
04.05.17
Владимир Маркин«Бессмертный полк» и «Бессмертный барак»
МоскваРоссия Годовщина Октябрьской революции Общество
NB!
04.05.17
Радио REGNUM: второй выпуск за 4 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
04.05.17
Президент Грузии: Мы выиграли у России дипломатическую войну
ТбилисиГрузия США в Закавказье Политика
NB!
04.05.17
Косачев спросил МИД о реакции на новые правила работы дипломатов РФ в США
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
04.05.17
Грибаускайте — королю Бельгии: «Россия – главная угроза континента»
ВильнюсЛитва Информационная война против России Политика
NB!
04.05.17
«Нефть падает к шестинедельным минимумам»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
04.05.17
Вопрос об отставке правительства РФ давно стоит — Зюганов
МоскваРоссия Правительство России Политика
NB!
04.05.17
Смоленское и брянские предприятия лишены права выпуска молочной продукции
СмоленскРоссия Таможенный союз Экономика
NB!
04.05.17
YouTube начал тестировать новый дизайн
ВашингтонСША Интернет Техника
NB!
04.05.17
Путин: Россию нужно беречь и защищать, независимо от убеждений
МоскваРоссия Монархизм в современной России Политика
NB!
04.05.17
Темпы расселения в 11 регионах РФ вызывают опасения — Мень
МоскваРоссия Ликвидация ветхого жилья Общество
NB!
04.05.17
Украина минирует Азовское море
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
04.05.17
На зампреда Пензенской городской думы зведено уголовное дело: идут обыски
ПензаРоссия Коррупция Происшествия
NB!
04.05.17
С Украины на Кубань возили оружие: канал поставки перекрыт
КраснодарРоссия Контрабанда и борьба с ней Происшествия
NB!
04.05.17
В ДНР до сих пор не знают о судьбе детей-сирот, увезенных на Украину
ДонецкДНР Проблема сиротства Общество
ещё главное