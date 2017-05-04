Турция может «случайно» нанести удар по спецназу США в Сирии

Анкара, , 21:39 — REGNUM Турецкие вооруженные силы могут «случайно» ударить по американским военным на севере Сирии, заявил советник президента Турции Ильнур Чевик в ходе интервью, сообщает журнал Politico.

По словам Челика, взаимодействие американских военных с курдскими отрядами YPG в районе турецко-сирийской границы может привести к крайне опасным последствиям.

Советник президента Турции отметил, что турецкие военные могут не заметить среди курдских подразделений военную технику США и по чистой случайности могут внезапно нанести удар и по ней.

Напомним, ранее представители курдского ополчения YPG сообщили о переброске военными США бронетехники в направлении границы между Турцией и Сирией. По мнению издания Wall Street Journal, войска США в этом районе патрулируют северные регионы Сирии для предотвращения столкновений между сторонами сирийского вооруженного конфликта.

Стоит отметить, что подразделения армии США находятся на территории Сирии без ведома законного правительства САР, нарушая нормы международного права.

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