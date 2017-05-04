Назван срок, когда Пентагон направит в Белый дом план по Афганистану

Вашингтон, , 21:36 — REGNUM Пентагон направит на рассмотрение в Белый дом новый план действий США в Афганистане уже на следующей неделе, 4 мая сообщает Associated Press.

Ожидается, что оборонное ведомство США может заявить о необходимости увеличения военного контингента в Афганистане.

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Военные США считают, что в рамках своих обязательств страны-члены НАТО должны усилить свою поддержку Афганистану в его борьбе за стабильность, включая отправку дополнительных воинских подразделений.

«Нам необходимо сдвинуться с мертвой точки и, одновременно с этим признать, что Афганистан является очень важным партнером для Соединенных Штатов в очень сложном регионе», — заявила врио помощника министра обороны США Тереза Уэлан.

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Напомним, ранее командующий миссией США и НАТО в Афганистане генерал Джон Николсон заявил, что в Афганистан необходимо направить еще несколько тысяч военнослужащих международных войск, чтобы сдвинуть с мертвой точки борьбу против афганских талибов (Движение Талибан — организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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