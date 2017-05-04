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Нотариальные документы, оформленные на Украине, теперь не признаются в ЛНР

Политика

Хочешь продать квартиру, приезжай в ЛНР

Герб Луганской Народной Республики
Герб Луганской Народной Республики

Луганск, 4 мая 2017, 21:26 — REGNUM  Среди тех, кто покинул ЛНР и уехал на Украину, есть и такие граждане, которые все это время работали на преступный украинский режим. Есть среди владельцев луганской недвижимости и те, что пошли воевать против своего народа, на их совести жизни мирных жителей, защитников ЛНР. Конечно, после всего, что они совершили, путь в Республику у них один — через скамью подсудимых. Но теперь у них не будет и возможности продать свою недвижимость в ЛНР через третьих лиц. Доверенности, заверенные на Украине, приниматься не будут.

Совет министров ЛНР обнародовал постановление «О принятии доверенностей, выданных иностранными государствами». В этом постановлении указано, что нотариальные документы Украины временно не принимаются и не признаются госорганами и учреждениями ЛНР:

«Временно не признаются и не принимаются должностными лицами органов, предприятий, учреждений и организаций, уполномоченных на проведение государственной регистрации юридических лиц и физических лиц — предпринимателей, государственной регистрации прав на недвижимое имущество, их обременений и технической инвентаризации недвижимости, нотариусами Луганской Народной Республики, доверенности, удостоверенные нотариусами и уполномоченными органами иностранных государств, в том числе удостоверенных нотариусами Украины, уполномоченными должностными лицами органов местного самоуправления Украины, консульскими учреждениями и дипломатическими представительствами Украины, а также должностными лицами, доверенности которых приравниваются к нотариальным согласно гражданскому законодательству Украины (за исключением доверенностей, выданных на ведение и оформление наследственных прав на территории Луганской Народной Республики), которые выдавались после вступления в силу настоящего постановления».

В постановлении сказано, что данные нормы не применяются к доверенностям, удостоверенным нотариусами и уполномоченными органами Российской Федерации. Документ вступит в силу через десять дней после его опубликования, то есть 14 мая 2017 года. Этот важный документ принят также с целью упорядочить все документы на недвижимость и другое имущество на территории Республики, тем более, что многие базы данных еще в начале войны были вывезены на Украину. На Украине уже не принимаются и не признаются нотариальные документы, выданные в ЛНР.

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