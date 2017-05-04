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В Болгарии утверждено новое правительство с прежним премьером

Политика

Бойко Борисов стал премьер-министром в третий раз подряд

София, 4 мая 2017, 20:50 — REGNUM  Депутаты Народного собрания Болгарии на заседании 4 мая утвердили новый состав правительства, предложенный коалицией партии ГЕРБ («Граждане за европейское развитие Болгарии») и объединения националистических сил «Объединённые патриоты». Новый кабинет одобрили 134 депутата, 101 парламентариев голосовали против.

Пост премьер-министра Болгарии уже в третий раз подряд занял лидер ГЕРБ Бойко Борисов. Должность вице-премьера за собой сохранил представитель ГЕРБ Томислав Дончев. Также заместителями главы правительства стали три представителя «Объединённых патриотов»: Валерий Симеонов — вице-премьер по экономической и демографической политике, Красимир Каракачанов — вице-премьер по охране общественного порядка и безопасности и министр обороны, Екатерина Захариева — вице-премьер по судебной реформе и министр иностранных дел.

Должность министра финансов занял Владислав Горанов, министра экономики — Эмиль Караниколов, министра энергетики — Теменужка Петкова, министра внутренних дел — Валентин Радев, министра туризма — Николина Ангелкова. Также в новом правительстве Болгарии появится новая должность — министра по делам болгарского председательства в Совете ЕС в 2018 году, её заняла Лилана Павлова.

Выступая перед депутатам перед началом голосования, Бойко Борисов озвучил приоритеты нового правительства, в числе которых назвал сохранение евроатлантической ориентации страны, вступление в Еврозону и либерализацию энергетического рынка.

Он также пообещал, что правительство займётся ускоренным развитием вооружённых сил и страна присоединится к новой политике ЕС по европейской обороне, в которую будут вовлечены болгарские фирмы и научные центры.

В энергетической политике Борисов намерен сделать акцент на наращивании местной добычи природного газа, завершении проектов строительства газопроводов-интерконнекторов с соседними странами и строительства газового хаба «Балкан» под Варной, либерализации рынка электроэнергии и газа.

Борисов также пообещал рост ВВП страны в процессе модернизации и увеличение размера минимальной зарплаты к концу его мандата до 650 левов (332 евро), а средней — до 1500 левов (767 евро).

Напомним, предыдущее правительство Болгарии под руководством Бойко Борисова подало в отставку в декабре 2016 года, после того как победу на президентских выборах одержал кандидат от оппозиции Румен Радев, поддержанный «Болгарской социалистической партией». В этой связи в марте 2017 года в стране состоялись внеочередные парламентские выборы, по итогам которых в 240-местном Народном собрании партия ГЕРБ получила 95 мандатов, а «Болгарская социалистическая партия» — 80.

Эксперты отмечают, что сложившая в стране ситуация, при которой президент и премьер имеют разные политические взгляды может привести к проблемам взаимодействия между разными ветвями власти и взаимной блокировке решений по тем или иным вопросам. Некоторые аналитики не исключают, что в результате такого противостояния может встать вопрос о проведении в стран новых внеочередных парламентских выборов.

Болгария является парламентской республикой. Президент обладает правом вето на решения Народного собрания, которые вступают в силу только после его подписания. При этом глава государства имеет право отклонять решение парламента не более трёх раз — в случае принятия Народным собранием одного и того же решения в четвёртый раз подряд, оно считается действительным, несмотря на мнение президента.

Главным органом исполнительной власти в стране является Совет министров (правительство). Он избирается Народным собранием по предложению премьер-министра, которому в установленном порядке поручает сформировать кабинет президент.

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Досрочные выборы в парламент Болгарии-2017
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