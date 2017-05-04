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Приднестровье: Молдавия «жонглирует огнем в пороховом погребе»

Политика

«Если ситуация выйдет из-под контроля, проиграют все». Тирасполь призывает Москву не допустить гуманитарную катастрофу в ПМР

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Тирасполь, 4 мая 2017, 20:08 — REGNUM  «Против Приднестровья ведется гибридная война. В нее включены политические, экономические, гуманитарные, культурные, исторические рычаги. Народ пытаются повернуть в сторону от его истории, от истоков», — заявил президент Приднестровья Вадим Красносельский на состоявшемся 4 мая в Тирасполе заседании Совещательного собрания первых приднестровских депутатов, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Красносельского, все действия Молдавии в последнее время складываются в крайне опасную цепочку. «Молдова собирается выставить погранично-полицейские таможенные посты на территории Украины. Чем это чревато? Это и экономические потери, и возможность обострения ситуации по всей протяженности госграницы Приднестровья и Украины», — отметил он.

Необходимость противодействия этим планам, поего словам, «требует максимальной консолидации всех — президента, правительства, депутатов Верховного совета, общественников и всего народа в целом».

Президент рассказал, что обсуждал эту тему в ходе визита в Москву с замглавы МИД РФ Григорием Карасиным. «Сегодня мы пытаемся вынести данную проблематику на площадку формата «5+2», чтобы данный вопрос обсуждался на международной площадке с одним требованием — ликвидировать данные посты. Нас постоянно пытаются втянуть в обсуждение каких-то технических условий, деталей. Мы от этого полностью уходим. Мы не собираемся обсуждать технические условия работы постов. Мы говорим только о недопуске постов на данную территорию», — пояснил он.

Приднестровье, по словам Красносельского, действует конструктивно, решая застаревшие вопросы переговорного процесса, на которых настаивает Молдавия. «Это школы с румынским языком обучения, совместное землепользование в Дубоссарском районе, миграционная политика, прекращение уголовных дел. Мы пошли на хороший конструктив. Но конструктив — это когда есть встречное движение», — отметил он.

Кишинев же, по его словам, уходит от решения конкретных проблем. «Молдова не желает прекратить уголовные дела. Не желает разблокировать работу железнодорожной станции «Слободка». Очень сложно решаются вопросы связи. Все это вопросы, которые волнуют жителей Приднестровья и Молдовы. Но мы слышим только какие-то политические лозунги о реинтеграции и тому подобное. В решение конкретных проблем Молдова скатывается к политическим лозунгам», — подчеркнул Красносельский.

«Цитируя Карла Маркса, отмечу, что история по одному и тому же факту повторяется дважды. В первый раз в виде трагедии, второй раз в виде политического фарса. Война 1992 года была трагедией. Сегодняшние заявления ничто иное, как политический фарс, который не имеет под собой ровным счетом ничего. Создается впечатление, что некоторые политики пытаются жонглировать огнем в пороховом погребе. Но делают это весьма неаккуратно, рискуя взорвать погреб, от чего и сами могут пострадать», — добавил он.

Очень опасным Красносельский назвал решение Конституционного суда Молдавии о признании «незаконным» российского военного присутствия в Приднестрвье в виде ОГРВ. «То, что Конституционный суд советует решить данную проблему дипломатическим либо военным путем, это серьезно и опасно. Конституционный суд не советует решить проблему в соответствии с действующим законодательством, а прямо указывает путь решения», — отметил он.

«Еще один пример. Весьма показательны решения, принимаемые парламентом Румынии о праздновании 27 марта национального праздника, — продолжил Красносельский. — В этот день в 1918 году Румыния оккупировала Бессарабию. В Румынии имперские амбиции еще живы. Их еще можно понять. Но совершенно непонятны действия молдавских политиков, которые также желают праздновать 27 марта воссоединение Бессарабии с Румынией. Это, наверное, впервые в истории, когда государство готово праздновать день своей оккупации. В парламенте Молдовы этот вопрос широко обсуждается. Профильный комитет рассмотрел данный законопроект и дал по нему положительное заключение», — напомнил президент ПМР.

«Следующий момент: переход от Дня Победы ко Дню Европы. Все эти события вроде бы разрозненные, но на самом деле они системны», — добавил он, призвав к консолидации всего общества для противодействия этим действиям Молдавии.

Министр иностранных дел ПМР Виталий Игнатьев в свою очередь подчеркнул, что появление молдавских силовиков на украинской границе это «очередной виток блокады». «Если ситуация выйдет из-под контроля, проиграют все», — добавил он, призвав к выработке в этой связи консолидированной позиции власти, общества и бизнеса. Усилия извне, по словам Игнатьева, направлены на разобщение приднестровского общества, чего нельзя допустить.

В заключение встречи депутаты первого созыва Верховного совета ПМР выступили с обращением к руководству России «принудить Молдавию к ведению нормального диалога с Приднестровьем». «Обращаемся к народу России, президенту РФ Владимиру Владимировичу Путину, Федеральному собранию и правительству России с просьбой не допустить гуманитарной катастрофы в Приднестровье, где проживает 220 тысяч российских граждан. Предлагаем руководству России применить меры воздействия на руководство Молдовы для принуждения к нормализации обстановки», — говорится в принятом заявлении.

Читайте ранее в этом сюжете: Конституционный суд Молдавии «поклонился» Румынии

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