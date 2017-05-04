NORAD: Полеты ВКС РФ вблизи Аляски выполняются профессионально и безопасно

Вашингтон, , 20:08 — REGNUM Полет российских стратегических бомбардировщиков Ту-95 и истребителей Су-35 у берегов Аляски был «высокопрофессиональным и безопасным». Такое заявление сделала журналистам официальный представитель Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD) Эшли Пек.

«Мы расцениваем этот полет как безопасный и профессиональный», — сказала Пек.

Она уточнил, что речь идет о полете самолетов ВКС РФ, совершенном 3 мая. По словам Пэк, два истребителя ВВС США F-22 перехватили и визуально идентифицировали два российских бомбардировщика «Bear» (Ту-95 — ИА REGNUM ) и два истребителя Су-35 около западного побережья Аляски.

Какова была дистанция между российскими и американскими самолетами, Пек затруднилась ответить.

При этом она подчеркнула, что данная ситуация не является беспрецедентной, так как ВВС США перехватывали российские самолеты вблизи Аляски уже 60 раз в период с 2007 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американские СМИ со ссылкой на официальные военные источники сообщили, что перехватчики ВВС США встретили российские стратегические бомбардировщики Ту-95 и сопровождавшие их истребители Су-35 в 50 милях к юго-западу от города Чариот, штат Аляска.

При этом утверждается, что российские самолеты не были вооружены и на всем протяжении своего полета оставались в международном воздушном пространстве.