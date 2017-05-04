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The Guardian: «Пусть это неприятно, но Путина надо поддержать»

Политика

Колумнист британской The Guardian считает предложение российского президента об организации безопасных зон в Сирии идеей, реализация которой принесет мир этой земле

Владимир Путин
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин

Лондон, 4 мая 2017, 19:56 — REGNUM  

«Кажется, Владмир Путин опять одержал стратегическую победу, взяв на себя инициативу в решении сирийского вопроса: вчера он заявил, что после долгих консультаций с лидерами США, Турции и Ирана, ему удалось добиться широкой поддержки его идеи создания гуманитарно-безопасных зон на территории этой охваченной гражданской войной страны», — делится своими соображениями с читателями Хэмиш де Бреттон-Гордон, отставной офицер войск химической, биологической и ядерной защиты Великобритании и член неправительственного международного Союз медицинских и благотворительных организаций (UOSSM), занимающегося оказанием помощи жертвам войны в Сирии.

По мнению автора «это будет лучшим решением, чем предложения о прекращении огня с созданием бесполетных зон, звучавшие в Астане еще несколько недель назад. В случае реализации плана Путина не потребуется даже введения миротворческих сил Организации Объединенных Наций».

«Как бы ни было неприятно соглашаться с Путиным, но реально оценивая его работу, надо признать: после шести лет войны ставшей причиной полумиллиона смертей и разрушения сирийского государства почти до основания, именно российский лидер, при поддержке его предложений американским, может позволить женевскому процессу выработать демократическое решение», — уверен бывший британский военный.

«Я готов дать Путину шанс и поддержать его усилия. Я настоятельно призываю нашего премьер-министра сыграть одну из ведущих ролей в этом процессе и позволить Великобритании высунуть голову из болота брексита и выборов, чтобы использовать все наши дипломатические и военные возможности ради установления мира в этой опустошенной стране», — заявляет Бреттон-Гордон.

«Понятно, что Путин все делает не просто так: ему не понравился ракетный удар Трампа, его не устраивают санкции, под которыми Россия находится из-за поддержки Асада. Возможно этот ход даст возможность Путину убить двух зайцев — и помочь Сирии и обаять Трампа, подтолкнув того к участию в миротворчестве и последующему снятию ограничений с РФ. Возможно, что Путину при этом удастся сохранить Асада в кресле президента. И совершенно точно, что нами придется смириться с тем, что Россия и Иран введут в Сирию свои войска в безопасные зоны, чтобы эту самую безопасность поддерживать. Согласиться с тем, что Великобритании, США и Турции одним с этой проблемой не справиться», — размышляет автор.

«Да, я много раз кричал и громче всех, что Кремль бомбил госпиталя UOSSM и под этими бомбами гибли наши сотрудники. Но как бы ни было мне неприятно, я должен признать, что инициатива Путина верна и ее надо поддержать», — заключает Хэмиш де Бреттон-Гордон.

Читайте ранее в этом сюжете: В ГД надеются, что США не будет мешать договоренностям по зонам деэскалации

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