Правительство Молдавии назначило послов в России, Белоруссии и Австрии

Кишинёв, , 19:45 — REGNUM Правительство Молдавии утвердило 4 мая назначение трех послов за рубежом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM, речь идет о молдавских послах в Москве, Минске и Вене.

Послом Молдавии в России стал нынешний советник президента Игоря Додона по внешней политике Андрей Негуца. Дипмиссию в Минске возглавит депутат-социалист Виктор Сорочан, который также будет постоянным полномочным представителем Молдавии при СНГ. А в Вену отправится бывший вице-премьер по «реинтеграции» Виктор Осипов. Он же будет постоянным представителем Молдавии при ОБСЕ и представителем при отделении ООН в Вене.

Ранее, напомним, «пророссийский» президент Додон и «проевропейские» руководители правительства и парламента Молдавии договорились о разделе посольских должностей — дипмиссии на пространстве СНГ отданы в распоряжение социалистов, а западные — «вотчина» правящей Демпартии.