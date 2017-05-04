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«Ле Пен хочет спасти Европу от ЕС»

Политика

Британское издание The Daily Express вслед за лидером британских евроскептиков Найджелом Фараджем считает, что победа Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции пойдет на пользу Великобритании

Марин Ле Пен
Иван Шилов © ИА REGNUM
Марин Ле Пен

Лондон, 4 мая 2017, 19:43 — REGNUM  «Найджел Фарадж поддержал Марин Ле Пен после вчерашних дебатов кандидатов в президенты Франции, — пишет корреспондент Уилл Кирби. — Фарадж, лидер Партии независимости Соединённого Королевства (ПНСК) и один из инициаторов движения за выход Британии из ЕС, считает, что «победа евроскептика (Ле Пен — прим. ИА REGNUM ) окажет давление на Брюссель и усилит позиции Лондона на переговорах по брекситу».

«Ле Пен хочет «спасти Европу от Евросоюза, который ее убивает». Она настроена развивать позитивные отношения с Великобританией и с энтузиазмом относится к двусторонней торговле в будущем. Победа Макрона же, которую предсказывают сегодня экзит-поллы, приведет к тому, что Британия столкнется с «большим количеством издевательств и необоснованных требований в ходе обсуждения условий брексита», — цитирует политика журналист.

Кирби подчеркивает, что «Фарадж работает с Ле Пен вместе в Европарламенте, отлично ее знает и всерьез рассчитывает, что его выступление добавит ей голосов во втором туре выборов 7 мая. Но если же она не выиграет сейчас, то точно победит в 2022 году».

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