El País: «Путин защитил Россию от турецких помидоров»

Мадрид, , 19:41 — REGNUM «Путин и Эрдоган стремится продемонстрировать, что они преодолели кризис, вызванный фактом уничтожения Турцией российского военного самолета на границе с Сирией в ноябре 2015», — анализирует итоги встречи российского и турецкого лидеров, состоявшейся вчера в Сочи московский корреспондент издания Пилар Бонет.

При этом журналистка отмечает, что «нормализация отношений имеет свои пределы. Следуя нормам экономического протекционизма и безопасности, Россия отказывается снять два вида санкций, введенных в отношении Турции после того конфликта. Это ограничение на импорт томатов (которые составляли основную часть турецкого экспорта сельскохозяйственной продукции в Россию) и визовый режим для граждан Турции, которые ранее могли путешествовать в Россию без визы. Ссылаясь на необходимость защиты российских фермеров «взявших кредиты и построивших на них теплицы и развивающих производство», Путин заверил своего коллегу из Анкары, что «пока эти инвестиции не амортизируются, о восстановлении закупок турецких помидоров, которые «дешевле российских», не может быть и речи».

«Несмотря за проблемы с «томатами и визами», нормализацию российско-турецких отношений можно считать завершенной», — уверена автор.