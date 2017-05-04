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El País: «Путин защитил Россию от турецких помидоров»

Политика

Испанская El País уверена, что турецкие помидоры не станут новым «яблоком раздора» между Москвой и Анкарой

Владимир Путин
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Владимир Путин

Мадрид, 4 мая 2017, 19:41 — REGNUM  «Путин и Эрдоган стремится продемонстрировать, что они преодолели кризис, вызванный фактом уничтожения Турцией российского военного самолета на границе с Сирией в ноябре 2015», — анализирует итоги встречи российского и турецкого лидеров, состоявшейся вчера в Сочи московский корреспондент издания Пилар Бонет.

При этом журналистка отмечает, что «нормализация отношений имеет свои пределы. Следуя нормам экономического протекционизма и безопасности, Россия отказывается снять два вида санкций, введенных в отношении Турции после того конфликта. Это ограничение на импорт томатов (которые составляли основную часть турецкого экспорта сельскохозяйственной продукции в Россию) и визовый режим для граждан Турции, которые ранее могли путешествовать в Россию без визы. Ссылаясь на необходимость защиты российских фермеров «взявших кредиты и построивших на них теплицы и развивающих производство», Путин заверил своего коллегу из Анкары, что «пока эти инвестиции не амортизируются, о восстановлении закупок турецких помидоров, которые «дешевле российских», не может быть и речи».

«Несмотря за проблемы с «томатами и визами», нормализацию российско-турецких отношений можно считать завершенной», — уверена автор.

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