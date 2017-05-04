В Молдавии назначен новый член Конституционного суда вместо Тэнасе
Покинув КС, Александр Тэнасе может открыто заняться политикой
Кишинёв, 4 мая 2017, 19:36 — REGNUM Правительство Молдавии утвердило 4 мая Викторию Ифтоди судьей Конституционного суда (КС) от правительства на шестилетний срок. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе молдавского Кабмина, Ифтоди станет судьей вместо Александра Тэнасе, чей мандат истек 14 апреля.
Тэнасе был назначен судьей КС в апреле 2011 года, позже стал председателем Конституционного суда, и возглавлял его до сих пор. Молдавские СМИ и эксперты не сомневаются, что покинув Конституционный суд Тэнасе займется политической деятельностью. Сам он такое намерение пока не подтвердил.
Виктория Ифтоди занимала должность министра юстиции Молдавии с 2004 по 2006 год, когда у власти в республики находилась Партия коммунистов.
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