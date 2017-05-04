В Молдавии назначен новый член Конституционного суда вместо Тэнасе

Кишинёв, , 19:36 — REGNUM Правительство Молдавии утвердило 4 мая Викторию Ифтоди судьей Конституционного суда (КС) от правительства на шестилетний срок. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе молдавского Кабмина, Ифтоди станет судьей вместо Александра Тэнасе, чей мандат истек 14 апреля.

Тэнасе был назначен судьей КС в апреле 2011 года, позже стал председателем Конституционного суда, и возглавлял его до сих пор. Молдавские СМИ и эксперты не сомневаются, что покинув Конституционный суд Тэнасе займется политической деятельностью. Сам он такое намерение пока не подтвердил.

Виктория Ифтоди занимала должность министра юстиции Молдавии с 2004 по 2006 год, когда у власти в республики находилась Партия коммунистов.