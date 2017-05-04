Молдавия потребовала от России отказаться от Парада Победы в Приднестровье

Кишинёв, , 19:28 — REGNUM Молдавия требует от России отказаться от участия в Параде Победы 9 мая в столице Приднестровской Молдавской Республики Тирасполе. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе молдавского МИДа, такая позиция была доведена до временного поверенного в делах РФ в Молдавии Елены Копниной, которую 4 мая вызвали в МИД Молдавии.

В молдавском ведомстве ей заявили, что эти и другие события в Приднестровье «имеют прямое влияние на молдавско-российские отношения и процесс урегулирования приднестровского конфликта».

Российской стороне было предложено воздержаться от участия Оперативной группы российских войск (ОГРВ), дислоцированной в Приднестровье, в мероприятиях, запланированных в Тирасполе по случаю 9 Мая.

Молдавские власти также выразили недоумение в связи с недавним решением властей ПМР официально использовать флаг Российской Федерации наряду с приднестровским «в качестве символа свободного волеизъявления народа Приднестровья на воссоединение с Российской Федерацией».

Возмущение молдавской стороны также вызвало решение приднестровских властей об официальном провозглашении 2 марта в ПМР «днем начала отражения широкомасштабной агрессии Республики Молдова против Приднестровской Молдавской Республики» и 12 июня — Днем России.

Претензии на этот счет молдавские чиновники почему-то также предъявили российской стороне, охарактеризовав данные действия, как «наносящие вред молдавско-российским отношениям, и в то же время подрывающие доверие между двумя берегами Днестра и непосредственно к процессу переговоров по приднестровскому урегулированию», и призвав Москву дать им оценку в качестве посредника в процессе молдавско-приднестровского урегулирования.