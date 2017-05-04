СМИ: «Аль-Джазира» делает постановочные съемки новой «химатаки» в Сирии

Дамаск, , 18:37 — REGNUM Съемочные группы катарского телеканала «Аль-Джазира» сделали в Сирийской Арабской Республике постановочные съемки, которые должны будут «доказать» якобы очередной случай применения сирийской правительственной армии химического оружия. Об этом сегодня, 4 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на военно-дипломатический источник.

Сообщается, что по подтвержденной по нескольким каналам информации, видеогруппа стрингеров телеканала «Аль-Джазира» в течение последних дней проводила постановочные съемки якобы очередного применения сирийской армией химического оружия против мирного населения.

Уточняется, что распространение этой фальшивки может начаться в ближайшее время в социальных сетях.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ряд российских военных корреспондентов в Сирии ранее заявил, что готовится очередная провокация, с целью обвинить сирийские правительственные силы в применении химического оружия против мирного населения.

В частности речь шла о городе Серакаба, куда террористы согнали гражданских лиц, и где была замечена съемочная группа «Аль-Джазиры». Также в этом городе были так называемые Белые каски.