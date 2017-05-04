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Пакистанские военные корабли прибыли в Шри-Ланку в визитом доброй воли

Политика

Корабли пробудут в Шри-Ланке в течение пяти дней

Шри-Джаяварденепура-Котте, 4 мая 2017, 17:50 — REGNUM  Два военных корабля Пакистана прибыли в Шри-Ланку в рамках 5-дневного визита доброй воли, 4 мая сообщает The Economic Times.

Корабль PMSS Dasht прибыл в Шри-Ланку 3 мая, на следующий день к нему присоединился фрегат PNS Zulfiquar.

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Пакистан и Шри-Ланка имеют тесные дружественные отношения, которые они демонстрируют время от времени, говорится в заявлении Высокой комиссии Пакистана.

Официальные представители Пакистана отметили, что визит доброй воли — «проявление сильных политических, дипломатических, экономических, культурных и оборонных связей между двумя странами».

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Напомним, корабль PNS Zulfiquar является первым фрегатов проекта F-22Р, разработанным совместно с оборонным предприятием КНР. На вооружение флота поступил в сентябре 2009 года. Всего Пакистан располагает четырьмя современными фрегатами проекта F-22Р.

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