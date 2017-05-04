Четверг, 4 Мая 2017 года
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Президент Грузии: Мы выиграли у России дипломатическую войну

Политика

Георгий Маргвелашвили назвал очень важным документ, запрещающий администрации США помощь странам, которые признали независимость Абхазии и Южной Осетии

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили
Bundesministerium für Europa, Integration und Äusseres
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили

Тбилиси, 4 мая 2017, 17:43 — REGNUM  Грузия одержала чистую победу над Россией в дипломатической войне, считает президент Грузии Георгий Маргвелашвили. В подтверждение он привел письмо 30 конгрессменов президенту США Дональду Трампу с выражением поддержки Грузии, а также принятый в США документ, запрещающий администрации оказывать помощь странам, которые признали независимость Абхазии и Южной Осетии. Комментарий президента распространила его пресс-служба.

По словам Георгия Маргвелашвили, грузинская сторона одержала победу над российской дипломатией в отношении политики непризнания «оккупированных территорий Грузии».

«Мы говорим о дипломатическом корпусе молодого маленького государства, которое за 6 лет одержало чистую победу над страной с очень сильной дипломатической школой, имеющей очень сильные ресурсы», — подчеркнул глава грузинского государства.

Он пояснил, что когда «этот закон вступит в силу, можно будет сказать, что любой стране, которая поставит политику непризнания под вопрос, будет перекрыт ресурс взаимоотношений с США», и назвал это решение настоящим успехом Грузии.

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Георгий Маргвелашвили поблагодарил все дружественные страны, которые поддерживают Грузию, и подчеркнул: «Эту войну мы выиграли вместе». Президент выразил благодарность послу Грузии в США Давиду Бакрадзе за активную работу.

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