Некоторые делегаты от сирийской оппозиции покинули переговоры в Астане

Астана, , 17:21 — REGNUM Часть делегации так называемой сирийской вооруженной оппозиции со скандалом покинула пленарное заседание в Астане (Казахстан). Об этом сегодня, 4 мая, сообщает ТАСС.

Сообщается, что скандал произошел во время подписания странами — гарантами перемирия меморандума о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике.

Один из представителей оппозиции вдруг начал выкрикивать: «Иран — преступник, им не место среди гарантов». Затем он и ещё один представитель оппозиционный делегации бросили переговорные наушники и вышли из зала.

Главы делегаций России, Ирана и Турции хладнокровно дождались окончания этой нелицеприятной сцены и спокойно подписали меморандум в присутствии специального посланника генерального секретаря ООН Стаффана де Мистуры под аплодисменты со стороны остальных участников заседания.