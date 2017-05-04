Четверг, 4 Мая 2017 года
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Некоторые делегаты от сирийской оппозиции покинули переговоры в Астане

Политика

Демарш носил явно постановочный характер

Астана, 4 мая 2017, 17:21 — REGNUM  Часть делегации так называемой сирийской вооруженной оппозиции со скандалом покинула пленарное заседание в Астане (Казахстан). Об этом сегодня, 4 мая, сообщает ТАСС.

Сообщается, что скандал произошел во время подписания странами — гарантами перемирия меморандума о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике.

Один из представителей оппозиции вдруг начал выкрикивать: «Иран — преступник, им не место среди гарантов». Затем он и ещё один представитель оппозиционный делегации бросили переговорные наушники и вышли из зала.

Главы делегаций России, Ирана и Турции хладнокровно дождались окончания этой нелицеприятной сцены и спокойно подписали меморандум в присутствии специального посланника генерального секретаря ООН Стаффана де Мистуры под аплодисменты со стороны остальных участников заседания.

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