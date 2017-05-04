«Эр-Рияд хочет обезопасить свою нефть от нестабильности Ирана и Ирака»

Эр-Рияд, , 19:36 — REGNUM В 2018 году Саудовская Аравия хочет возобновить работу своего терминала Muajjiz в Красном море, чтобы увеличить таким образом общий потенциал переработки и поставок нефти. Однако в обозримом будущем недостатка портовой инфраструктуры в королевстве не было бы и без новых мощностей. Поэтому такое решение, скорее, — желание саудитов обезопаситься от нестабильности Ирана и Ирака. Об этом сегодня, 4 мая, ИА REGNUM рассказал эксперт Аналитического центра при Правительстве РФ Александр Курдин.

По его словам, перезапуск нефтяного терминала Muajjiz, который сейчас планирует Саудовская Аравия, повысит экспортный потенциал страны. Однако не сейчас, а в среднесрочной перспективе. Сегодня же ограниченность мощностей по перевалке нефти и нефтепродуктов — не ключевой фактор для экспортного потенциала страны.

Ранее сообщалось, что саудовский нефтяной гигант Saudi Aramco планирует снова ввести в срой терминал Muajjiz. Мухаммед аль-Кахтани, стерший вице-президента компании, заявил, что так страна сможет увеличить переработку нефти к 2018 году с 11,5 млн баррелей в сутки до 15 млн баррелей в сутки. За счет этого саудовская компания сможет поставлять дополнительные объемы энергоносителя на три своих НПЗ.

Из официального сообщения Aramco следует, что благодаря запуску этого терминала Саудовская Аравия сможет не нарушать свои обязанности перед клиентами. Также будет возможность повысить гибкость продаж нефти и нефтепродуктов, а также увеличить конфигурации трафика из Красного моря, при этом не влияя на интенсивность операций вне Персидского залива.

Курдин отмечает, что, несмотря на заявленные саудовской стороной показатели экспортной мощности в 11,5 млн баррелей в день, по оценке Аналитического центра, необходимая мощность экспортной инфраструктуры в зависимости от решений ОПЕК и руководства страны в 2017 году будет составлять 9 — 10 млн баррелей в сутки. То есть в обозримой перспективе недостатка портовой инфраструктуры в Саудовской Аравии не было бы и без новых мощностей.

В настоящее время экспортный потенциал зависит больше от возможностей добычи и особенно от соглашений с другими поставщиками. Но в то же время в соответствии с долгосрочными прогнозами в Саудовской Аравии ожидается дальнейший постепенный рост добычи. Это значит, что через несколько лет потребности в мощностях терминала Muajjiz усилятся.

«Но ключевым фактором для развития терминала именно на побережье Красного моря следует назвать безопасность поставок. Саудовской Аравии необходимо сбалансировать экспортные мощности между Персидским заливом и Красным морем, чтобы застраховаться от вероятной нестабильности, связанной с Ираном и Ираком», — отмечает аналитик.

Он подчеркивает, что это событие не окажет серьезного воздействия на мировой нефтяной рынок. Сегодня более важным фактором, который имеет возможность оказать давление на рынок, является ближайшее решение ОПЕК. И все же незамеченным перезапуск Саудовской Аравией терминала Muajjiz не пройдет.

«На переговорах в Вене эта новость не станет важным фактором для принятия решений, но она способна добавить нервозности, поскольку Иран и Ирак могут усмотреть для себя дополнительные риски как из-за переноса части экспортных мощностей Саудовской Аравии из Персидского залива в Красное море, так и из-за ожиданий среднесрочной экспансии Саудовской Аравии на нефтяном рынке», — обратил внимание эксперт Аналитического центра при Правительстве РФ Александр Курдин.

Как ранее писало ИА REGNUM, сегодня Ормузский пролив, который соединяет Оманский залив на юго-востоке с Персидским заливом на юго-западе, является главным морским путём, позволяющим экспортировать газ и нефть из стран Персидского залива, в третьи страны — в частности, в Японию, США и страны Западной Европы. Через этот пролив проходит около 40% экспортной саудовской нефти, и вообще треть мирового экспорта нефти из монархий Персидского залива. Так, в 2012 году на пике очередного обострения отношений Ирана с Западом, когда США объявили очередной эмбарго этой стране, Тегеран пригрозил перекрыть транзит углеводородов через Ормузский пролив. Этом могло бы вызвать серьезный кризис энергоносителей в Европе.

Поэтому изначальное предназначение терминала Muajjiz заключалось в том, чтобы экспортировать иракскую нефть через Иракский трубопровод в Саудовской Аравии (IPSA) мощностью 1,65 млн баррелей в сутки. Поскольку этот порт является конечной точкой IPSA. В начале 2000-х Эр-Рияд конфисковал трубопровод из-за долгов Багдада. С тех пор трубопровод использовался для поставок углеводородов на западе страны на случай, если бы Иран попытался заблокировать Ормузский пролив.

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