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Полтавченко назначил заместителем экс-конкурента спикера Заксобрания

Политика

Ранее Константин Серов возглавлял Невский район, а до этого многие годы был депутатом Законодательного собрания

Константин Серов
Иллюстрация: Assembly.spb.ru
Константин Серов

Санкт-Петербург, 4 мая 2017, 17:08 — REGNUM  Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко своим распоряжением назначил Константина Серова на должность вице-губернатора, сообщает сегодня, 4 мая, пресс-служба Смольного.

Напомним, 3 мая свое согласие на это назначение дало губернатору Законодательное собрание Санкт-Петербурга. В поддержку такого решения проголосовали 32 депутата из 50-ти: это меньше, чем общее количество депутатов-единороссов в ЗакСе.

Представляя кандидатуру в городском парламенте, Полтавченко сообщил, что в правительстве Петербурга Серов будет курировать блок молодёжной политики, взаимодействие с общественными организациями, с районными администрациями, с другими регионами РФ, с федеральными органами власти.

«Я собираюсь успеть как можно больше сделать добрых дел <…> За всю свою жизнь я никогда ничего не разрушал, вся моя энергия всегда направлена на созидание», — сообщил Константин Серов депутатам Заксобрания.

Другим распоряжением губернатора исполнение обязанностей главы администрации Невского района с 4 мая возложено на первого заместителя главы районной Санкт-Петербурга Сергея Оверчука.

Напомним, новый вице-губернатор Константин Серов в 2012 году был главным конкурентом спикера Заксобрания Вячеслава Макарова за пост лидера городских единороссов, но в последний момент снял свою кандидатуру.

Как считают наблюдатели, в том числе с учетом этой истории Константину Серову поручено курировать проведение политики Смольного «на местах», в районах города, где, как считается, сильно влияние спикера и его окружения, что не устраивает исполнительную власть.

Константин Серов окончил Ленинградский электротехнический институт по специальности «электрооборудование судов» (1989 год), Санкт-Петербургскую Академию государственной службы по специальности «экономическое управление» (1994 год), адъюнктуру Санкт-Петербургской Академии МВД РФ (1998 год).

В 1990—1993 годах был депутатом Невского районного Совета народных депутатов. С 1994 года по 15 мая 2013 года был депутатом всех созывов городского парламента Санкт-Петербурга.С 2013 года руководил администрацией Невского района и был единственным из глав районов, входившим в состав городского правительства.

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