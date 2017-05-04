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Косачев спросил МИД о реакции на новые правила работы дипломатов РФ в США

Политика

РФ уже проявила однажды добрую волю, не ответив зеркально на демарш уходящего Барака Обамы, выславшего из США за несколько дней до ухода с поста президента 35 российских дипломатов

Константин Иосифович Косачёв — 2-й руководитель Федерального агентства по делам СНГ
Kodru
Константин Иосифович Косачёв — 2-й руководитель Федерального агентства по делам СНГ

Москва, 4 мая 2017, 16:47 — REGNUM  Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев направил запрос в МИД РФ об условиях работы американских дипломатов в России и о мерах, которые должны быть предприняты для того, чтобы не допустить дискриминации российских дипсотрудников в США.

Свои действия российский парламентарий объяснил тем, что Палата представителей Конгресса США 3 мая приняла законопроект о деятельности разведывательного сообщества страны на период до окончания текущего финансового года (30 сентября), предусматривающий усиление контроля за передвижениями российских дипломатов.

Согласно документу, госсекретарь США совместно с директором ФБР и главой национальной разведки должны «ввести обязательный режим предварительного уведомления», которой будет распространяться на все поездки аккредитованных в США российских дипломатов и консульского персонала. Кроме того, глава Госдепартамента, глава ФБР и разведсообщества обязаны «предпринять меры», направленные на соблюдение дипломатами из РФ новых правил.

Косачев усматривает в этой инициативе (наряду с решением создать межведомственный комитет для противодействия «активному влиянию России в других странах») своего рода очередной «сдерживающий» ответ русофобской части Конгресса на наметившиеся подвижки в российско-американском диалоге по итогам недавнего телефонного разговора двух президентов.

Сенатор напомнил, что российская сторона уже проявила однажды добрую волю, не ответив зеркально на отчаянный демарш уходящего Барака Обамы, выславшего из США за несколько дней до ухода с поста президента 35 российских дипломатов.

«Однако неписанный закон дипломатической работы — взаимность и зеркальность условий работы посольств в соответствующих странах — никуда не делся. В этой связи направил сегодня запрос в МИД России об условиях работы американских дипломатов в нашей стране и о мерах, которые должны быть предприняты для того, чтобы не допустить дискриминации российских дипсотрудников в США», — сообщил Косачев в Facebook.

Кроме того, парламентарий заверил, что «если потребуется, будем готовы ответить конгрессменам и по парламентской линии».

«Однако хотелось бы надеяться, что им все же ответит президент Трамп — парламентарии должны разговаривать друг с другом, а не обмениваться политическими ударами», — заключил глава комитета Совфеда.

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