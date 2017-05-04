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«Не допустить провокаций России»: Дания возглавит флот НАТО в Атлантике

Политика

Дания посылает еще один «четкий сигнал» России

Корабль ВМС Дании
heb@Wikimedia Commons
Корабль ВМС Дании

Копенгаген, 4 мая 2017, 16:41 — REGNUM  С 2018 года ВМС Дании возглавят один из двух постоянных флотов Североатлантического альянса — первую постоянную военно-морскую группу НАТО, сообщает датское информационное агентство Ritzau.

Как заявил министр обороны Дании Клаус Хьерт Фредериксен, присутствие датских военно-морских сил на Балтике все более необходимо, так как Россия наращивает военный потенциал в регионе.

«С обострением ситуации с Россией Балтийское море становится все более и более важной зоной. Там становится видно, что нам необходимо большее присутствие в регионе», — рассказал СМИ министр.

Как заявил Клаус Хьерт Фредериксен, Дания должна продемонстрировать свое военное присутствие, чтобы дать понять: «Если у кого-то возникнет идея провокации — будут последствия».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце 2017 года Дания направит 200 военнослужащих для несения службы в батальоне НАТО в Эстонии.

«Мы обсуждаем внешние границы НАТО, и это четкий сигнал русским о том, что они могут попасть в датчанина, немца или британца, если будут стрелять там, — рассказал министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен. — И тогда это будет совершенно другой конфликт. Это действительно хороший способ защитить нас от дальнейшей агрессии со стороны России».

Напомним, решение о размещении батальонов НАТО на восточном фланге было принято на летнем саммите НАТО в Варшаве в 2016 году. Контингент общей численностью порядка 5000 военных будет размещен в прибалтийских республиках и Польше.

Читайте ранее в этом сюжете: В Эстонии датских солдат ждут российские женщины-ловушки — разведка Дании

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