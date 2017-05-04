В ГД надеются, что США не будет мешать договоренностям по зонам деэскалации

Москва, , 16:31 — REGNUM После подписания меморандума о создании зон деэскалации в Сирии сторонам предстоит определить формат гарантий соблюдения границ установленных зон безопасности. Как передает корреспондент ИА REGNUM 4 мая, об этом заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).

«Теперь предстоит определить формат гарантий соблюдения границ установленных зон безопасности и то, какими силами это будет обеспечиваться», — сказал парламентарий.

Железняк надеется, что принятые положения меморандума будут выполняться должным образом, а территории не будут подвергаться провокациям.

«При этом мы рассчитываем, что западная коалиция во главе с США, как минимум, не будет препятствовать реализации принятых договоренностей, и возможно, в дальнейшем поддержит решения, принятые на благо сирийского народа», — добавил Железняк.

Предложение о создании зон деэскалации озвучил президент РФ Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом в Сочи 3 мая. Документ подписали Россия, Турция и Сирия. Меморандум о создании четырех зон безопасности в Сирии предполагает создание вдоль них безопасных районов для предотвращения прямого военного противостояния.

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