Четверг, 4 Мая 2017 года
17:53:37 МСК

Грибаускайте — королю Бельгии: «Россия – главная угроза континента»

Политика

Литву посетил король Бельгии

Даля Грибаускайте
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Даля Грибаускайте

Вильнюс, 4 мая 2017, 16:35 — REGNUM  Президент Литвы Даля Грибаускайте сегодня, 4 мая, встретилась с прибывшим в Вильнюс королем Бельгии Филиппом. Главная цель визита монарха — посетить бельгийских военных, служащих в батальоне сил передового базирования НАТО, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Грибаускайте.

Стороны обсудили литовско-бельгийское сотрудничество в рамках НАТО, а также дополнительные меры обеспечения безопасности и сдерживания.

Президент обвинила Россию в том, что учения «наступательного характера» «Запад-2017», дислоцированные в Калининградской области ракеты средней дальности, «попытки России посредством кибернетических и информационных атак оказывать влияние на результаты выборов в государствах Западной Европы» — всё это представляет «серьезную угрозу для жителей всей Европы» и в целом направлено против Запада.

По её словам, и Литва, и Бельгия понимают, что «с Востока исходит главная угроза безопасности континента». Поэтому Европа будет в безопасности настолько, «насколько будут в безопасности прибалтийские страны».

«А для этого необходимо реализовать подкрепленные конкретными военными мощностями меры сдерживания», — цитируют в пресс-службе Грибаускайте.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Информационная война против России
Главное сегодня
NB!
04.05.17
Косачев спросил МИД о реакции на новые правила работы дипломатов РФ в США
МоскваРоссия Российско-американские отношения Политика
NB!
04.05.17
Грибаускайте — королю Бельгии: «Россия – главная угроза континента»
ВильнюсЛитва Информационная война против России Политика
NB!
04.05.17
Смыты дороги, нет света, воды и газа: Ингушетия снова пострадала от стихии
МагасРоссия Сильные ливни и их последствия в крупных городах Происшествия
NB!
04.05.17
«Нефть падает к шестинедельным минимумам»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
04.05.17
Вопрос об отставке правительства РФ давно стоит — Зюганов
МоскваРоссия Правительство России Политика
NB!
04.05.17
Смоленское и брянские предприятия лишены права выпуска молочной продукции
СмоленскРоссия Таможенный союз Экономика
NB!
04.05.17
Путин: Россию нужно беречь и защищать, независимо от убеждений
МоскваРоссия Монархизм в современной России Политика
NB!
04.05.17
Темпы расселения в 11 регионах РФ вызывают опасения — Мень
МоскваРоссия Ликвидация ветхого жилья Общество
NB!
04.05.17
Путин поручил правительству запустить механизм расселения аварийного жилья
МоскваРоссия Ликвидация ветхого жилья Общество
NB!
04.05.17
Украина минирует Азовское море
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
04.05.17
На зампреда Пензенской городской думы зведено уголовное дело: идут обыски
ПензаРоссия Коррупция Происшествия
NB!
04.05.17
С Украины на Кубань возили оружие: канал поставки перекрыт
КраснодарРоссия Контрабанда и борьба с ней Происшествия
NB!
04.05.17
«Роснефть» укрепляется в Чечне
ГрозныйРоссия Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
04.05.17
Еще одна громкая отставка в Омской области: на этот раз вице-губернатор
ОмскРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
04.05.17
В Совфеде предлагают повысить штрафы за костры до 3 млн рублей
МоскваРоссия Лесные пожары-2017 Общество
NB!
04.05.17
Ростовчане сообщили о взрыве: многие районы остались без света
Ростов-на-ДонуРоссия Аварии на электросетях Общество
NB!
04.05.17
Станислав СтремидловскийМиссия ООН на Украине осудила необъективность следствия по делу 2 мая
КиевУкраина Обзоры украинской региональной прессы Политика
NB!
04.05.17
«Действия Киева подтверждают, что крымчане сделали правильный выбор»
СимферопольРоссия Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
04.05.17
«Родина-мать» на витрине пивной подвела бизнесмена из Краснодара под штраф
КраснодарРоссия Преступления против памяти о Великой Отечественной войне Общество
NB!
04.05.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMУкраинское болото: углубление упадка и топтание на месте — обзор экономики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
04.05.17
Районы Санкт-Петербурга ранжировали по удобству для жизни
Санкт-ПетербургРоссия Городское благоустройство Общество
NB!
04.05.17
Александр ШпунтАмериканский Афганистан forever
КабулАфганистан Афганский фактор Политика
ещё главное