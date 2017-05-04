Зоны деэскалации в Сирии могут стать прорывом для урегулирования – Слуцкий

Москва, , 16:22 — REGNUM В Госдуме надеются, что создание зон деэскалации в Сирии будет на деле поддержано всеми другими силами, участвующими в ликвидации сирийского очага напряженности, в том числе внешними, передает корреспондент ИА REGNUM 4 мая.

Зоны деэскалации в Сирии, меморандум о создании которых подписали страны-гаранты, по мнению главы комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Леонида Слуцкого (ЛДПР), могут стать настоящим прорывом для сирийского урегулирования, укрепить режим прекращения огня и дать дополнительный импульс для политических мирных переговоров.

«Это новая инициатива, которая, однако, не отходит от концепции единого и неделимого пространства безопасности в Сирии и исходит из важнейшей задачи сохранения территориальной целостности САР. Здесь крайне важной стала площадка Астаны, которая доказала свою эффективность», — отметил парламентарий. «Надеюсь, что создание зон деэскалации будет на деле поддержано всеми другими силами, участвующими в ликвидации сирийского очага напряженности, в том числе внешними», — сказал он.

Глава комитета также напомнил, что этот вопрос детально обсуждался на переговорах президентов России и Турции, по итогам которых Владимир Путин однозначно заявил, что борьба с терроризмом вне зависимости от образования зон безопасности будет продолжена.

Предложение о создании зон деэскалации озвучил президент РФ Владимир Путин на встрече с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом в Сочи 3 мая. Документ подписали Россия, Турция и Сирия. Меморандум о создании четырех зон безопасности в Сирии предполагает создание вдоль них безопасных районов для предотвращения прямого военного противостояния.

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