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В Астане подписан меморандум о создании зон деэскалации в Сирии

Политика

Участники переговоров также провели обзор реализации режима прекращения огня

Астана, 4 мая 2017, 16:21 — REGNUM  Представители стран — гарантов подписали меморандум о создании зон деэскалации в Сирии на итоговом пленарном заседании четвертого раунда Астанинского процесса сегодня, 4 мая, передает ИА «Today.kz».

"В течение последних двух дней участники астанинских переговоров провели обзор реализации режима прекращения огня и прекращения боевых действий. В результате страны — гаранты согласились подписать меморандум о создании зон деэскалации в Сирийской Арабской Республике», — сообщил глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов.

Напомним, в Астане 3 и 4 мая проходил четвертый раунд Международной встречи по Сирии на высоком уровне. Участие в переговорах приняли делегации стран — гарантов (Россия, Турция, Иран), а также представители правительства Сирии и сирийской вооруженной оппозиции. Обсуждение вопросов урегулирования ситуации в Сирии проводилось в закрытом формате.

Накануне, 3 мая, директор департамента Азии и Африки Министерства иностранных дел Казахстана Айдарбек Туматов рассказал о том, что на переговорах прорабатывается меморандум о зонах снижения напряженности:

«Надеемся, что стороны завтра выйдут на подписание по этому вопросу. Данный договор подписывается странами — гарантами, если гаранты это документ примут, то он будет обязателен для исполнения остальными странами», — сообщил он журналистам.

Он также добавил, что в работе находятся документы по вопросу обмена пленными и по протоколу режима прекращения боевых действий.

Читайте ранее в этом сюжете: В столице Казахстана ждут подписания документа о зонах безопасности в Сирии

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