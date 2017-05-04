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Меморандум о зонах безопасности в Сирии подписан в Астане

Политика

3 мая президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Россия и Турция надеются на создание зон безопасности в Сирии

Астана, 4 мая 2017, 15:57 — REGNUM  Меморандум о создании зон безопасности в Сирии подписан участниками переговоров в Астане (Казахстан). Об этом сообщает в четверг, 4 мая, РИА «Новости».

«Участники переговоров по сирийскому урегулированию в Астане подписали меморандум о четырех зонах безопасности в Сирии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что представители государств-гарантов — РФ, Ирана и Турции — достигли консенсуса по всем пунктам документа.

В момент подписания меморандума, добавляет агентство, часть делегации сирийской оппозиции со скандалом покинула пленарное заседание.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 мая президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что Россия и Турция надеются на создание зон безопасности в Сирии.

По его словам, Москва ранее провела предварительные консультации о создании зон безопасности в Сирии с Дамаском, и Тегераном. Данную инициативу также поддерживает Вашингтон.

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