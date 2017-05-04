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В Челябинской области снесли памятник Ленину

Политика

Руководство завода отказалось от комментариев

Челябинск, 4 мая 2017, 15:52 — REGNUM  На территории Челябинского кузнечно-прессового завода (ЧКПЗ) снесли памятник Ленину. Об этом сообщают сотрудники предприятия, передает корреспондент ИА REGNUM.

Снос памятника был осуществлен в период первомайских праздничных дней, отмечают заводчане.

В пресс-службе ЧКПЗ от комментариев «по этому дурацкому поводу» (именно так на заводе охарактеризовали произошедшее) отказались. «Мы сейчас вообще никаких комментариев не даем, это распоряжение нашего генерального. Без согласования с ним мы не даем комментарии», — сообщила начальник пресс-службы ЧКПЗ Юлия Чебыкина.

Ситуацию со сносом памятника Ленину прокомментировали депутат Государственной думы от партии «Справедливая Россия» Валерий Гартунг. «Никаких политических причин для сноса памятника не было. Просто при обследовании объекта, выяснилось, что его состояние представляет угрозу для заводчан. Отреставрировать памятник уже невозможно, поэтому руководство завода приняло решение его демонтировать. На мой взгляд, это совершенно логичное и правильное решение с их стороны, потому что безопасность для ЧКПЗ всегда в приоритете», — сообщил Валерий Гартунг.

Организатор челябинской инициативной группы «Архистраж» Юрий Латышев пояснил, что скорее всего памятник Ленину, расположенный на территории ЧКПЗ относится к так называемой «массовке», — созданным каким-либо скульптором, а затем массово растиражированным. Период установки таких скульптур — конец 40-х, 50-е годы прошлого века. Скорее всего подобных памятников было несколько в Челябинске, а по России возможно и тысячи, пояснил челябинский краевед. При этом он отметил, что совсем недавно посетил территорию танкового училища, и там до сих пор стоит подобная скульптура. «На территории танкового училища полно бомжей и наркоманов, но что-то не трогают памятник, боятся Ленина», — сказал Юрий Латышев.

Добавим, в Челябинске насчитывается порядка 10 памятников Ленину. Всего же по региону их более 20.

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Судьба советских памятников
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