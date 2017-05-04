Четверг, 4 Мая 2017 года
16:21:58 МСК

В Астане подписан меморандум о зонах деэскалации в Сирии

Политика

На территории Сирии будут созданы четыре зон безопасности

Сирия
Иван Шилов © ИА REGNUM
Сирия

Астана, 4 мая 2017, 15:43 — REGNUM  Меморандум о создании в Сирии четырех зон безопасности подписан участниками переговоров в Астане, сообщили 4 мая в казахстанском министерстве иностранных дел, передает Russia Today.

Напомним, международные переговоры в Астане по урегулированию ситуации в Сирии начались 3 мая.

В них, помимо делегаций из Дамаска и от так называемой умеренной оппозиции, принимают участие представители стран — гарантов мирного процесса (Россия, Иран, Турция), а также делегация из США и представители ООН.

Российская сторона в ходе переговоров предложила создать в Сирии зоны снижения напряженности. Речь идет о четырех территориях, расположенных между провинциями Идлиб и Алеппо. Это те земли, на которых давно идут интенсивные боевые действия.

Дамаск обнародовал соответсвующий комментарий о согласии с предложением России. «Сирийская Арабская Республика поддерживает предложения России по созданию зон снижения напряженности и обязуется исполнять договоренность о прекращении огня, подписанную 30 декабря 2016 года», — говорится в документе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что создание этих зон обсуждается Москвой и Вашингтоном.

Читайте ранее в этом сюжете: МИД Сирии: Мы поддерживаем предложение России о зонах деэскалации

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Сирии
Главное сегодня
NB!
04.05.17
Вопрос об отставке правительства РФ давно стоит — Зюганов
МоскваРоссия Правительство России Политика
NB!
04.05.17
Смоленское и брянские предприятия лишены права выпуска молочной продукции
СмоленскРоссия Таможенный союз Экономика
NB!
04.05.17
YouTube начал тестировать новый дизайн
ВашингтонСША Интернет Техника
NB!
04.05.17
Путин: Россию нужно беречь и защищать, независимо от убеждений
МоскваРоссия Монархизм в современной России Политика
NB!
04.05.17
Темпы расселения в 11 регионах РФ вызывают опасения — Мень
МоскваРоссия Ликвидация ветхого жилья Общество
NB!
04.05.17
Путин поручил правительству запустить механизм расселения аварийного жилья
МоскваРоссия Ликвидация ветхого жилья Общество
NB!
04.05.17
На зампреда Пензенской городской думы зведено уголовное дело: идут обыски
ПензаРоссия Коррупция Происшествия
NB!
04.05.17
В ДНР до сих пор не знают о судьбе детей-сирот, увезенных на Украину
ДонецкДНР Проблема сиротства Общество
NB!
04.05.17
«Роснефть» укрепляется в Чечне
ГрозныйРоссия Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
04.05.17
Еще одна громкая отставка в Омской области: на этот раз вице-губернатор
ОмскРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
04.05.17
В Совфеде предлагают повысить штрафы за костры до 3 млн рублей
МоскваРоссия Лесные пожары-2017 Общество
NB!
04.05.17
Станислав СтремидловскийМиссия ООН на Украине осудила необъективность следствия по делу 2 мая
КиевУкраина Обзоры украинской региональной прессы Политика
NB!
04.05.17
Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 4 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
04.05.17
«Родина-мать» на витрине пивной подвела бизнесмена из Краснодара под штраф
КраснодарРоссия Преступления против памяти о Великой Отечественной войне Общество
NB!
04.05.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMУкраинское болото: углубление упадка и топтание на месте — обзор экономики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
04.05.17
Районы Санкт-Петербурга ранжировали по удобству для жизни
Санкт-ПетербургРоссия Городское благоустройство Общество
NB!
04.05.17
Александр ШпунтАмериканский Афганистан forever
КабулАфганистан Афганский фактор Политика
NB!
04.05.17
Антиправительственный кризис в Петербурге преодолен
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
04.05.17
В Финском заливе обнаружены две погибшие советские подлодки
Санкт-ПетербургРоссия День Победы Общество
NB!
04.05.17
«В психике Мадуро доминирует ген авторитаризма»
КаракасВенесуэла Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
04.05.17
Олег АйрапетовПольский мятеж 1863 г. и народная война против него
Санкт-ПетербургРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
04.05.17
Без языка: Таллину предложено отказаться от русского образования
ТаллинЭстония Русский язык за рубежом и национальных субъектах РФ Культура
ещё главное