В Астане подписан меморандум о зонах деэскалации в Сирии

Астана, , 15:43 — REGNUM Меморандум о создании в Сирии четырех зон безопасности подписан участниками переговоров в Астане, сообщили 4 мая в казахстанском министерстве иностранных дел, передает Russia Today.

Напомним, международные переговоры в Астане по урегулированию ситуации в Сирии начались 3 мая.

В них, помимо делегаций из Дамаска и от так называемой умеренной оппозиции, принимают участие представители стран — гарантов мирного процесса (Россия, Иран, Турция), а также делегация из США и представители ООН.

Российская сторона в ходе переговоров предложила создать в Сирии зоны снижения напряженности. Речь идет о четырех территориях, расположенных между провинциями Идлиб и Алеппо. Это те земли, на которых давно идут интенсивные боевые действия.

Дамаск обнародовал соответсвующий комментарий о согласии с предложением России. «Сирийская Арабская Республика поддерживает предложения России по созданию зон снижения напряженности и обязуется исполнять договоренность о прекращении огня, подписанную 30 декабря 2016 года», — говорится в документе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что создание этих зон обсуждается Москвой и Вашингтоном.

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