Киргизии вновь удалось оплатить все взносы в ООН

Бишкек, , 15:38 — REGNUM Киргизская Республика вошла в список 39 стран, полностью оплативших взносы в бюджеты Организации объединенных наций и не имеющих задолженности за предыдущие годы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел сегодня, 4 мая.

Отмечается, что за это правительства Киргизии и других государств получили благодарность от Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша и его заместителя по вопросам менеджмента Юкио Такасу.

«Наряду с Киргизской Республикой в упомянутый список вошли такие страны как Австралия, Канада, Китай, Дания, Финляндия, Германия, Индия, Италия, Япония, Нидерланды, Новая Зеландия, Сингапур, Испания, Швеция и Швейцария», — подытожили в МИД Киргизии.

ИА REGNUM напоминает, что в январе 2015 года Генеральная ассамблея ООН лишила Киргизию права голоса за неуплату членских взносов в сумме $6,7 тыс. (382,5 тыс. рублей по текущему курсу). Впоследствии, в 2016 году Киргизская Республика перечислила на счет Организации объединенных наций $54,2 тыс. (3,09 млн рублей), погасив эту и другие задолженности перед ООН. Отметим также, что в конце июля 2016 года посол Турции в Бишкеке Метин Кылыч сообщил, что Турция «оплачивает членские взносы Киргизии в ООН и в других международных организациях».