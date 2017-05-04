Вопрос об отставке правительства РФ давно стоит — Зюганов

Москва, , 15:36 — REGNUM Вопрос об отставке правительства РФ давно стоит, с финансово-экономической точки зрения оно ничего не предлагает, заявил лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Депутат Госдумы считает, что нынешнее правительство не способно исполнить «майские указы» президента РФ Владимира Путина.

«С точки зрения финансово-экономической — не только не способно, оно ничего и не предлагает», — отметил он.

Отвечая на вопрос журналистов, стоит ли ставить в Госдуме вопрос об отставке правительства, Зюганов заявил: «Вопрос давно стоит».

В Кремле проходит совместное заседание Госсовета и комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны под председательством президента РФ Владимира Путина.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, 19 апреля перед отчетом главы правительства РФ Дмитрия Медведева Зюганов заявил об отсутствии доверия нынешнему курсу правительства РФ.

«Доверия к такому курсу не может быть никакого, доверия к такому правительству — тем более», — сказал он.

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