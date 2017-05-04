МИД РФ: Встреча Лаврова и Тиллерсона состоится в ближайшее время

Севастополь, , 15:33 — REGNUM Информация о скорой встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Рекса Тиллерсона на Аляске соответствует действительности. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«В ближайшее время, об этом анонс был уже опубликован, состоится встреча двух глав внешнеполитических ведомств России и США, — сообщила Захарова. — Мы конкретно проинформируем о ее формате, дате и времени проведения».

Представитель МИД РФ добавила, что встреча дипломатов РФ и США «позволит реализовать те поручения, которые были даны президентами двух стран относительно поиска точек соприкосновения и поиска развязок крупных международных проблем».

Напомним, ранее Госдеп США подтвердил запланированную на 10−11 мая встречу госсекретаря США Рекса Тиллерсона и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

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