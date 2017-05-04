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На майских выборах в Ростовской области протестируют технологию QR-кода

Политика

Новшество значительно сократит число ошибок и нарушений

Выставочный стенд
© ИА REGNUM
Выставочный стенд

Ростов-на-Дону, 4 мая 2017, 15:28 — REGNUM  

Избирательная комиссия Ростовской области готовится протестировать новую технологию изготовления протоколов об итогах голосования. Теперь бланки оснастят QR-кодом. Впервые новшество применят во время предстоящих 21 мая дополнительных выборов депутатов донского парламента по Новошахтинскому и Семикаракорскому избирательным округам. Об этом ИА REGNUM 4 мая проинформировали в пресс-службе избиркома.

Среди преимуществ новинки особо отмечается сокращение количества ошибок и нарушений, а также максимальная скорость передачи результатов голосования.

Председатель облизбиркома Сергей Юсов назвал технологию «дополнительным механизмом контроля и защиты достоверности данных итоговых протоколов».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на выборах депутатов Госдумы РФ Ростовская область отличилась. 18 сентября 2016 года члены территориальной избирательной комиссии совершили вброс бюллетеней, а в списки избирателей были внесены заведомо ложные сведения о выдаче бланков 382 избирателям. На самом деле эти ростовчане в голосовании участия не приняли. По закону ответы три члена участковой избирательной комиссии №1958 Пролетарского района и один наблюдатель. Уголовное дело уже направлено в суд.

Ранее по теме: Дело о вбросе бюллетеней на выборах депутатов Госдумы на Дону ушло в суд

Вброс бюллетеней в Ростове-на-Дону обернулся уголовным делом

Напомним, в планах Центральной избирательной комиссии РФ применить эту технологию на всех избирательных участках страны в ходе проведения выборов президента России в 2018 году. Положиться на систему можно будет после того, как она будет протестирована регионах.

Выборы президента России запланированы на 11 марта 2018 года. В соответствии с Конституцией РФ, глава государства будет избран путём прямого всеобщего тайного голосования на шестилетний срок.

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