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Зюганов настаивает на федеральной программе реновации жилья

Политика

Снос домов, не подлежащих капремонту касается каждого региона, отмечает лидер КПРФ

Аварийное жилье
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Аварийное жилье

Москва, 4 мая 2017, 15:26 — REGNUM  Программа реновации жилья должна стать федеральной, считает лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

«Это касается каждого региона и в этой связи нам надо подумать, как реализовать государственную программу. В этом отношении вы получите полную поддержку партии, потому что хорошее достойное качественное жилья это первоочередной вопрос для нашей большой и холодной страны», — заявил Зюганов, обращаясь к президенту РФ Владимиру Путину на совместном заседании Госсовета и комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны.

По словам депутата Госдумы, сегодня 40% граждан РФ проживает в «хрущевках», причем все это жилье ветхое или аварийное и требует немедленного сноса.

«Хрущевки были рассчитаны на 30−40 лет, но они простоят 50 лет, капремонту не подлежат, но сплошь и рядом заселяют целые города, в том числе и моногорода», — отметил Зюганов.

По его словам, разработка новых проектов и коммуникаций, которые просуществуют не менее 80−100 лет, — первоочередная и «архисложная» задача для государства.

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