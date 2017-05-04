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Зюганов думает о выдвижении своей кандидатуры на пост президента РФ

Политика

Лидер КПРФ надеется, что к программе партии прислушаются

Геннадий Зюганов
Александр Горбаруков © ИА REGNUM
Геннадий Зюганов

Москва, 4 мая 2017, 15:14 — REGNUM  Лидер КПРФ Геннадий Зюганов рассматривает вопрос о выдвижении своей кандидатуры на выборах президента РФ в 2018 году.

«Думаю об этом. Я — руководитель крупнейшей партии», — заявил Зюганов, напомнив, что у КПРФ уже давно есть программа, которая реализуется на протяжении многих лет.

«Я надеюсь, что к нашей программе прислушаются… Она оказала эффекты на народные предприятия. Эта программа подкреплена целым пакетом законов, крайне нужных стране», — сказал он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, выборы президента РФ намечены на март 2018 года. Ранее лидер «Справедливой России» Сергей Миронов не исключил, что депутаты Госдумы от «Справедливой России» Елена Драпеко и Ольга Епифанова могут баллотироваться в президенты РФ в 2018 году. О намерении баллотироваться уже заявили лидер ЛДПР Владимир Жириновский, основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский, глава «Коммунистов России» Максим Сурайкин.

Читайте ранее в этом сюжете: Выборы президента: «Справедливая Россия» готова к «неожиданным вариантам»

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