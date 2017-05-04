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Путин: Россию нужно беречь и защищать, независимо от убеждений

Политика

«Россия у нас одна»

Владимир Путин
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Владимир Путин

Москва, 4 мая 2017, 15:05 — REGNUM  Граждане России должны защищать и беречь свою страну независимо от взглядов, заявил 4 мая президент РФ Владимир Путин на церемонии открытия креста-памятника Сергею Романову.

Путин подчеркнул, что Россия одна. «И все мы, каких бы разных взглядов и позиций ни придерживались, мы должны беречь и защищать ее, во главу угла ставить будущее нашего народа, счастье наших людей, наших детей и внуков», — отметил он.

Выступая с речью на церемонии открытия памятника в Кремле, президент отметил, что монумент воссоздан как напоминание о цене, заплаченной за взаимную вражду. Единство народа — ценность, которую нужно хранить.

Напомним, памятник Сергею Александровичу в Кремле был освящен 2 апреля1908 года на месте убийства великого князя. Крест построили на народные пожертвования.

Автор памятника — Виктор Васнецов. Памятник был снесен в 1918 году. В 2016 году Путин поручил рассмотреть вопрос о воссоздании памятника.

Читайте развитие сюжета: В Кремле открыли крест в память о великом князе Сергее Александровиче

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