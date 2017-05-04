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Аэропорту Ташкента присвоено имя первого президента Узбекистана

Политика

Планируется также кардинально улучшить качество обслуживания пассажиров

Ташкентский аэропорт
Aleksandr Zykov
Ташкентский аэропорт

Ташкент, 4 мая 2017, 15:05 — REGNUM  Международному аэропорту города Ташкента присвоено имя Ислама Каримова (первого президента Узбекистана — ИА REGNUM ) — соответствующее постановление подписал сегодня, 4 мая действующий глава государства Шавкат Мирзиёев.

Президент Узбекистана поручил ряду министерств и ведомств страны в месячный срок разработать и представить на утверждение Программу комплексных мер по дальнейшему повышению эффективности функционирования инфраструктуры и кардинальному улучшению качества обслуживания пассажиров в международном аэропорту города Ташкента.

Целями программы названы совершенствование систем режимно-охранных мер, а также сокращение времени прохождения пассажирами таможенных, пограничных и иммиграционных процедур за счет внедрения современных технологий.

Кроме того, президент поручил оценить действующих сотрудников и повысить требования при отборе работников для таможенной, пограничной и иммиграционных служб, органов внутренних дел и инфраструктуры обслуживания в аэропорту, а также исключить любые проявления злоупотребления ими служебными полномочиями.

«Обеспечить высокий уровень обслуживания пассажиров, гостей и зарубежных делегаций, прибывающих в столицу и республику, создать в главной воздушной гавани Узбекистана атмосферу искреннего радушия и гостеприимства, исконно присущих узбекскому народу», — говорится в документе.

Контроль за исполнением постановления возложен на премьер-министра Узбекистана Абдуллу Арипова.

Как ИА REGNUM сообщало ранее, международный аэропорт Ташкента вошел в десятку худших аэропортов мира по версии Международного туристического портала Канады «Гид для спящих в аэропортах» (The Guide to Sleeping in Airports). Рейтинг был составлен на основе опроса пассажиров, которых попросили оценить комфорт, удобство, чистоту и уровень обслуживания клиентов в аэропортах мира.

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Смерть президента Узбекистана Ислама Каримова
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