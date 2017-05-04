«Зажрались москвичи» — Жириновской предложил вариант расселения жилья
И не только индивидуальное строительство
Москва, 4 мая 2017, 14:54 — REGNUM Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предлагает на государственном уровне стимулировать индивидуальное жилищное строительство в РФ.
Москва решает жилищный вопрос, но в провинции недовольны, отметил парламентарий — «зажрались москвичи, мы в бараках живем, а им хрущевки не нравятся».
«Давайте больше стимулировать индивидуальное жилищное строительство. Пусть сами строятся», — предложил депутат Госдумы на совместном заседании Госсовета и комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны.
Кроме того, Жириновский обратил внимание на большое количество квартир на вторичном рынке, их также можно вовлечь в процесс расселения.
«Если будем давать только деньги и сертификат жилищный — на вторичном рынке полно жилья, они с удовольствием переедут, а город получит освободившиеся квартиры, надо стимулировать», — предложил депутат Госдумы вариант расселения ветхого и аварийного жилья.
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