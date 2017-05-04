Представитель МИД: Facebook поощряет информационную агрессию против России

Севастополь, , 14:48 — REGNUM Директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова считает, что Россия постоянно подвергается изощренным информационным атакам в социальных сетях. Об этом она заявила 4 мая на брифинге в Севастополе, передает корреспондент ИА REGNUM.

«В арсенале обосновавшихся в Facebook злоумышленников — распространение через так называемые фейковые аккаунты сфабрикованных новостей и дезинформации, спама, вредоносных материалов», — сказала Захарова.

«Несмотря на наши многочисленные обращения, Facebook так и не заблокировал фейковые аккаунты посольств РФ в Чехии и Словакии. Кроме того, за последнее время нами выявлены аналогичные лжестраницы у посольства в Швеции и Уганде, которые используются для обмана пользователей этой социальной сети», — привела она пример.

«Фактически своим бездействием Facebook поощряет распространение дезинформации», — подчеркнула Захарова.