Прокуратура Франции возбудила дело против Ле Пен за клевету в адрес Макрона
Марин Ле Пен придется ответить за высказывание об «оффшорном счете» бывшего министра экономики страны
Париж, 4 мая 2017, 14:47 — REGNUM
Прокуратура Франции начала разбирательство в отношении лидера правой партии Франции «Национальный фронт» Марин Ле Пен по иску её соперника Эммануэля Макрона, сообщает Le Figaro.
Лидер движения «Вперед!» Макрон обратился к правоохранительным органам, после того как Ле Пен во время дебатов кандидатов на пост главы Елисейского дворца в прямом эфире заявила, что у Макрона имеется оффшорный счет на Багамских островах.
«Я надеюсь, что никто не узнает, что у вас есть оффшорный счет на Багамах», — заявила Марин Ле Пен во время дебатов кандидатов.
Высказывание Марин Ле Пен стало причиной Макрона предъявления иска к лидеру «Национального фронта» за распространения «ложных новостей».
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