Прокуратура Франции возбудила дело против Ле Пен за клевету в адрес Макрона

Париж, , 14:47 — REGNUM

Прокуратура Франции начала разбирательство в отношении лидера правой партии Франции «Национальный фронт» Марин Ле Пен по иску её соперника Эммануэля Макрона, сообщает Le Figaro.

Лидер движения «Вперед!» Макрон обратился к правоохранительным органам, после того как Ле Пен во время дебатов кандидатов на пост главы Елисейского дворца в прямом эфире заявила, что у Макрона имеется оффшорный счет на Багамских островах.

«Я надеюсь, что никто не узнает, что у вас есть оффшорный счет на Багамах», — заявила Марин Ле Пен во время дебатов кандидатов.

Высказывание Марин Ле Пен стало причиной Макрона предъявления иска к лидеру «Национального фронта» за распространения «ложных новостей».