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Прокуратура начала проверку в отношении 50 свердловских депутатов

Политика

Которые на сдали декларацию о доходах

Екатеринбург, 4 мая 2017, 14:53 — REGNUM  В Свердловской области организована проверка в отношении депутатов, которые не представили сведения о доходах и расходах за 2016 год. Об этом сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель пресс-службы региональной прокуратуры Марина Канатова.

По закону, депутаты должны сдать декларации до 30 апреля, а в мае им отводится срок на возможные внесения уточнений. Таким образом, обычно надзорное ведомство начинает плановую проверку в июне. Но на этот раз представители администрации губернатора свердловской области сообщили, что на данный момент порядка 50 депутатов до сих пор не подали свои декларации. В пресс-службе прокуратуры пояснили, что был направлен соответствующий запрос и инициирована проверка по данным фактам.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Государственной думы от Свердловской области в полном составе представили сведения о доходах и имуществе за 2016 год. Соответствующая информация была размещена на официальном сайте нижней палаты российского парламента. По существующему законодательству информацию о доходах и расходах обязаны предоставлять также депутаты региональных и муниципальных представительных органов.

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