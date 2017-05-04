Правда о химатаке в Сирии Западу не нужна?

Москва, , 14:25 — REGNUM Правда о том, что случилось в Сирии 4 апреля, Западу не нужна. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ 4 мая во время традиционной встречи с журналистами.

По словам Захаровой, сохраняется двусмысленность вокруг вопроса о химической атаке. Тревогу вызывает отсутствие адекватной реакции со стороны Организации по запрещению химического оружия на российское предложение направить в Сирию профессиональную миссию из экспертов этой организации. По предложению Российской Федерации, эту миссию необходимо составить на сбалансированной географической основе для полного и беспристрастного установления всех деталей произошедшего.

«Вместо этого нас кормят всякого рода выводами каких-то, по большому счету, самозваных экспертов, которые построили всю доказательную базу о безоговорочной виновности сирийского правительства в применении химического оружия в этом населенном пункте — дистанционно», — заявила Мария Захарова.

Итоги были подведены без выезда на место, без обследования места предполагаемого удара (как они утверждают, удара сирийской авиации). Все выводы были построены на анализе материалов из интернета. По словам представителя МИД РФ, все это в большей степени похоже на анализ, который был состряпан радикалами из сирийской оппозиции.

«Хотела бы сказать тем, кто пытается таким образом найти доказательства: вы просто не там ищите, господа. Виновных надо искать среди тех, кто заинтересован в эскалации ситуации, а не в налаживании политического процесса и сохранении мира на земле», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что сирийское правительство отнести к таковым нельзя. Официальный Дамаск не является стороной, которая заинтересована в продолжении кровопролития.

«Уже не раз говорили и еще раз хотела бы подчеркнуть: необходимо проведение полноценного международного расследования, по итогам которого будет возможно определить, что на самом деле случилось в Хан-Шейхуне. То, что западные партнеры всячески блокируют направление такой миссии, утверждает нас во мнении, что правда им не нужна», — заключила Захарова.