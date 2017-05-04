Четверг, 4 Мая 2017 года
14:52:35 МСК

Правда о химатаке в Сирии Западу не нужна?

Политика

Ситуация в Сирии остается сложной. Сирийские правительственные силы продолжили активные действия по уничтожению террористических группировок, за свои провалы на фронте террористы мстили мирным жителям. При этом не утихают международные споры вокруг этой страны

Москва, 4 мая 2017, 14:25 — REGNUM  Правда о том, что случилось в Сирии 4 апреля, Западу не нужна. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ 4 мая во время традиционной встречи с журналистами.

По словам Захаровой, сохраняется двусмысленность вокруг вопроса о химической атаке. Тревогу вызывает отсутствие адекватной реакции со стороны Организации по запрещению химического оружия на российское предложение направить в Сирию профессиональную миссию из экспертов этой организации. По предложению Российской Федерации, эту миссию необходимо составить на сбалансированной географической основе для полного и беспристрастного установления всех деталей произошедшего.

«Вместо этого нас кормят всякого рода выводами каких-то, по большому счету, самозваных экспертов, которые построили всю доказательную базу о безоговорочной виновности сирийского правительства в применении химического оружия в этом населенном пункте — дистанционно», — заявила Мария Захарова.

Итоги были подведены без выезда на место, без обследования места предполагаемого удара (как они утверждают, удара сирийской авиации). Все выводы были построены на анализе материалов из интернета. По словам представителя МИД РФ, все это в большей степени похоже на анализ, который был состряпан радикалами из сирийской оппозиции.

«Хотела бы сказать тем, кто пытается таким образом найти доказательства: вы просто не там ищите, господа. Виновных надо искать среди тех, кто заинтересован в эскалации ситуации, а не в налаживании политического процесса и сохранении мира на земле», — сказала Захарова.

Она подчеркнула, что сирийское правительство отнести к таковым нельзя. Официальный Дамаск не является стороной, которая заинтересована в продолжении кровопролития.

«Уже не раз говорили и еще раз хотела бы подчеркнуть: необходимо проведение полноценного международного расследования, по итогам которого будет возможно определить, что на самом деле случилось в Хан-Шейхуне. То, что западные партнеры всячески блокируют направление такой миссии, утверждает нас во мнении, что правда им не нужна», — заключила Захарова.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Война в Сирии
Главное сегодня
NB!
04.05.17
Путин поручил правительству запустить механизм расселения аварийного жилья
МоскваРоссия Ликвидация ветхого жилья Общество
NB!
04.05.17
Украина минирует Азовское море
КиевУкраина Гражданская война на Украине Политика
NB!
04.05.17
На зампреда Пензенской городской думы зведено уголовное дело: идут обыски
ПензаРоссия Коррупция Происшествия
NB!
04.05.17
В ДНР до сих пор не знают о судьбе детей-сирот, увезенных на Украину
ДонецкДНР Проблема сиротства Общество
NB!
04.05.17
«Роснефть» укрепляется в Чечне
ГрозныйРоссия Добыча, транспортировка и переработка нефти и нефтепродуктов Экономика
NB!
04.05.17
Еще одна громкая отставка в Омской области: на этот раз вице-губернатор
ОмскРоссия Отставки и назначения Политика
NB!
04.05.17
Станислав СтремидловскийМиссия ООН на Украине осудила необъективность следствия по делу 2 мая
КиевУкраина Обзоры украинской региональной прессы Политика
NB!
04.05.17
«Действия Киева подтверждают, что крымчане сделали правильный выбор»
СимферопольРоссия Воссоединение Крыма с Россией Политика
NB!
04.05.17
Радио REGNUM: Аналитика. Главное за 4 мая
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
04.05.17
«Родина-мать» на витрине пивной подвела бизнесмена из Краснодара под штраф
КраснодарРоссия Преступления против памяти о Великой Отечественной войне Общество
NB!
04.05.17
Восточно-Европейская редакция ИА REGNUMУкраинское болото: углубление упадка и топтание на месте — обзор экономики
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Экономика
NB!
04.05.17
Районы Санкт-Петербурга ранжировали по удобству для жизни
Санкт-ПетербургРоссия Городское благоустройство Общество
NB!
04.05.17
Антиправительственный кризис в Петербурге преодолен
Санкт-ПетербургРоссия Проект ИА REGNUM «Революционный год» Политика
NB!
04.05.17
Лев Евгеньев «Я увидел все репрессии эстонского государства в полной их красе»
ТаллинЭстония Война памятников в Эстонии Политика
NB!
04.05.17
В Финском заливе обнаружены две погибшие советские подлодки
Санкт-ПетербургРоссия День Победы Общество
NB!
04.05.17
«В психике Мадуро доминирует ген авторитаризма»
КаракасВенесуэла Политический кризис в Венесуэле Политика
NB!
04.05.17
Олег АйрапетовПольский мятеж 1863 г. и народная война против него
Санкт-ПетербургРоссия История: наука и понимание современности Политика
NB!
04.05.17
Без языка: Таллину предложено отказаться от русского образования
ТаллинЭстония Русский язык за рубежом и национальных субъектах РФ Культура
NB!
04.05.17
Станислав ТарасовРоссия перестала играть в поддавки с Турцией
СочиКраснодарский крайРоссия Осложнение отношений России с Турцией Политика
NB!
04.05.17
56 нарушений режима тишины в ДНР: сводка боевых действий за сутки
ДонецкДНР Гражданская война на Украине Происшествия
NB!
04.05.17
Олег Сапожников«Анна Каренина. История Вронского». Кино
МоскваРоссия Кинорецензии Культура
NB!
04.05.17
Игорь БекшаевЦерковь должна крепнуть и взрослеть как организм социальный
МоскваРоссия Вера и современный мир Общество
ещё главное