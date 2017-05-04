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В МИД РФ видят в действиях Киева желание наказать крымчан

Политика

…за их выбор по воссоединению с Россией

Севастополь, 4 мая 2017, 14:15 — REGNUM  Действия Киева наводят на мысль, что украинская сторона хочет наказать жителей Крыма за их выбор по воссоединению в Россией, заявила журналистам 4 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Комментируя возведение Украиной новой дамбы, перекрывающей поступление воды из Днепра на территорию Крыма, дипломат отметила, что это строительство лишено практического смысла, поскольку водоснабжение Крыма ведется из других источников.

«Такое ощущение, что кто-то в Киеве, а что уж говорить, мы все знаем, кто, пытается просто наказать крымчан за их выбор, который был сделан в 2014 году», — сказала она.

Захарова отметила, что все более очевидно: крымчане в 2014 году сделали правильный выбор.

Напомним, воссоединение Крыма с Россией произошло по результатам референдума в марте 2014 года. За вхождение территории в состав России проголосовали 96,77% крымчан и 95,6% жителей Севастополя. Явка в Крыму составила 83,1%, в Севастополе — 89,5%.

Киев не признает за крымчанами права присоединиться к России и называет эту территорию «оккупированной».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 30 апреля власти Херсонской области на границе с Крымом ввели в эксплуатацию дамбу, которая перекрывает ток воды по Северо-Крымскому каналу. Киев обосновал необходимость дамбы тем, что южные районы Херсонской области испытывают недостаток воды.

Читайте ранее в этом сюжете: В Крыму не обратили внимание на новую дамбу на Северо-Крымском канале

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Воссоединение Крыма с Россией
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