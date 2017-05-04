В Карибском море обнаружен якорь предположительно с корабля Колумба

Вашингтон, , 14:14 — REGNUM

Якорь, который, как считается, принадлежал одному из кораблей Христофора Колумба, был найден в Карибском море, сообщает The Independent.

Находка, весящая более полутонны, была обнаружена у островов Теркс и Кайкос. По данным экспертов, он был произведен в начале XVI века, благодаря чему его можно отнести к эре знаменитого первооткрывателя.

Автор находки Даррелл Миклош, обнаруживший якорь с помощью специальной карты, уверен, что якорь принадлежит Колумбу.

Напомним, экспедиция знаменитого мореплавателя и картографа Христофора Колумба началась 3 августа 1492 года. Тогда три судна «Санта-Мария», «Пинта» и «Нинья» вышли из Испании. Суши Нового света первооткрыватель достиг только 12 октября 1492 года — дата, которая считается официальной датой открытия Американского континента.

Из своего путешествия, в ходе которого он открыл ряд Багамских островов — Кубу и Гаити, — вернулся в Испанию 15 марта 1493 года. Колумб, привез с собой туземцев, небольшой объем золота, новые растения, такие как кукуруза, картофель и табак, и другие находки.

В ходе последующих трех походов Колумба были открыты острова Доминика, Гваделупа, Пуэрто-Рико, Ямайка, Коста-Рика, Гондурас и Никарагуа.