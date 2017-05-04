МИД РФ: Facebook бездействует в отношении фейковых страниц посольств РФ

Симферополь, , 14:03 — REGNUM Социальная сеть Facebook, которая так и не заблокировала фейковые аккаунты посольств России в Чехии и Словакии, фактически своим бездействием поощряет «распространение дезинформации». Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

«Несмотря на наши многочисленные обращения, Facebook так и не заблокировал фейковые аккаунты посольств РФ в Чехии и Словакии, — говорит она. — Кроме того, за последнее время нами выявлены аналогичные лжестраницы у посольств в Швеции и Уганде, которые также используются для обмана пользователей этой соцсети».

«Фактически своим бездействием компания Facebook поощряет распространение дезинформации, но при этом мы благодарны компании за то, что оперативно шаги по разблокированию страниц российских загранучреждений были приняты», — говорит Захарова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 апреля руководство соцсети Facebook заявило, что усилит меры безопасности для противодействия попыткам правительств манипулировать общественным мнением для достижения определенных политических целей. Усилия Facebook будут сосредоточены на борьбе с «более тонкими и коварными нарушениями, включая попытки обмана людей и манипулирования общественным мнением».

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