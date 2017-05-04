Independent: Тереза Мэй объявила о выборах для отвлечения внимания

Лондон, , 14:01 — REGNUM Объявление внеочередных выборов в Великобритании привело к тому, что СМИ переключили свое внимание на то, что связано исключительно с голосованием, назначенным на 8 июня. При этом — вполне предсказуемо — общественность отвлекли от потенциально неудобных для консервативного руководства страны тем, сообщает The Independent.

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Среди них обвинение МВД страны в «постоянной лжи» относительно способности Великобритании принимать несовершеннолетних беженцев, а также информация о том, что с людей взимают по 50 пенсов за минуту разговора с родственниками, находящимися в больницах.

И пока премьер-министр страны Тереза Мэй продолжает вторить свою мантру «сильного и стабильного руководства» по всей стране, есть пять тем, которые она бы хотела оставить без внимания во время своей предвыборной кампании.

Во-первых, это нарушение правил о затратах на выборы со стороны парламентариев-консерваторов, обвинения в отношении которых, как заявили в Королевской уголовной прокуратуре, были выдвинуты до объявления о проведении выборов Терезой Мэй.

Во-вторых, своим решением Мэй хотела, вероятно, отвлечь граждан Соединенного Королевства от того факта, что после выхода страны из ЕС, влиятельные компании получат «больше рычагов давления на потребителей и граждан». Дело в том, что с уходом Соединенного Королевства из европейского блока перестанет действовать Хартия ЕС по правам человека.

В-третьих, критики предупреждают, что престарелые пациенты Национальной системы здравоохранения могут стать жертвами «обдираловки» на телефонных звонках в больницы. Так, те, чьи родственники находятся в больницах, могут быть вынуждены платить по 50 пенсов за минуту телефонного разговора.

В-четвертых, пойдя на выборы Мэй, возможно, стремится отвлечь внимание общественности от того, что Соединенное Королевство могло бы принять 1 тыс. 300 несовершеннолетних беженцев, а не 130 — число, указанное МВД страны. Об этом заявили в благотворительной организации Tact Care.

Наконец, темой, от которой бы Мэй хотела отвлечь внимание общественности, могла стать необходимость сокращать объемы ненужного расточительства продуктов питания. По официальным данным, в Великобритании за год выбрасывается продуктов питания, стоимостью до 10 млрд фунтов стерлингов.